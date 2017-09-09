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Aydın ve İzmir'de 91 göçmen böyle yakalandı 

Sahil Güvenlik Komutanlğı Aydın Kuşadası ve İzmir Dikili açıklarında düzenlenen operasyonla 91 göçmenin yakalandığını açıkladı

09 Eylül 2017 12:59

Sahil Güvenlik Komutanlğı Aydın Kuşadası ve İzmir Dikili açıklarında düzenlenen operasyonla 91 göçmenin yakalandığını açıkladı. 

Dün saat 04.50’de, Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından, Aydın Kuşadası ilçesi Davutlar önlerinde hareket halinde bir göçmen botu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen göçmen botu durdurularak içerisinde bulunan 51 Suriye, 3 Afgan, 1 İran, 1 Alman uyruklu toplam 56 düzensiz göçmen (20 erkek,12 kadın, 24 çocuk ) yakalandı.
Dün saat 07.47’de, İzmir İli Dikili ilçesi önlerinde bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki Suriye uyruklu 40 düzensiz göçmen (12 erkek,10 kadın, 18 çocuk ) yakalandı.

Görüntü Dökümü
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Aydın ve İzmir\'de göçmenlerin yakalandığı operasyondan görüntüler 

Haber: AYDIN - İZMİR (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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