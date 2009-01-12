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Spor

Aydın Sivas yolunda

Galatasaray'da teknik heyetin raporu doğrultusunda genç futbolcu Aydın'ın Sivasspor'a kiralık olarak verilebileceği bildirildi.

12 Ocak 2009 02:00


Galatasaray'da teknik heyetin raporu doğrultusunda genç futbolcu Aydın'ın Sivasspor'a kiralık olarak verilebileceği bildirildi.


Sivasspor yöneticilerinin, Galatasaray Başkanı Adnan Polat'tan, teknik heyetin raporu doğrultusunda Aydın'ın Sivasspor'a kiralık verilmesi konusunda söz aldığı öğrenildi.

Askerliği Sivas'a çıkan oğlu Kerim Polat'la birlikte bu kente gelen Adnan Polat, Sivassporlu yöneticilerle de biraraya geldi.

Polat ile kırmızı-beyazlı yöneticilerin görüşmesinde Galatasaraylı futbolcu Aydın'ın Sivasspor'a kiralık verilmesi konusunun da değerlendirildiği öğrenildi.

Sivasspor'un isteğine olumlu baktığı öğrenilen Adnan Polat'ın, 2 gün sonra Galatasaray teknik heyetiyle Antalya'da gidecek-kalacak futbolcularla ilgili yapacağı toplantıdan çıkacak karara göre, Aydın'ı Sivasspor'a kiralık verme konusunda söz verdiği öğrenildi.

Galatasaray teknik heyetinin uygun görmesi durumunda Aydın'ın Sivasspor'a kiralık verileceği ifade edildi.

Bu arada, daha önce Galatasaray'a transfer olacağı yönünde haberler çıkan Sivassporlu Mehmet Yıldız ile ilgili Adnan Polat ile Sivasspor yönetiminin kesinlikle bir görüşme yapmadığı da ifade edildi

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