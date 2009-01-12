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Spor

Aydın resti çekti

Yusuf'un transferi için takasta kullanılan Aydın Karabulut, Bursaspor'da oynamak istemediğini söyledi.

12 Ocak 2009 02:00


Yusuf Şimşek'in transferi için takasta kullanılan Beşiktaş'ın genç oyuncusu Aydın Karabulut, Bursaspor'da oynamak istemediğini söyledi. Almanya'ya dönme planları yapan Aydın'a Trabzonspor'un da teklif yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın Yusuf Şimşek'in transferine karşılık Tuna Üzümcü'yle birlikte Bursaspor'a verdiği Aydın Karabulut, yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ile biraraya geldi.

Görüşmede genç futbolcunun, Ertuğrul Sağlam'ın tüm ikna çabalarına karşın, artık Türkiye'de forma giymek istemediğini söyledi.

Bursaspor yönetiminin bu gelişmenin ardından yeniden siyah-beyazlı yöneticilerle biraraya geleceği ve Aydın konusunda doğan belirsizliği çözmek için görüşmelere başlayacağı belirtiliyor.

Aydın Karabulut'un alacaklarına karşılık Beşiktaş Kulübü’nden bonservisini istediği ve Almanya'da kendisine teklif getiren bazı kulüplerle görüşme halinde olduğu öğrenildi.

Genç futbolcuya şu ana kadar ki en ciddi teklifi ise Yusuf'u Beşiktaş'a kaptıran Trabzonspor'un yaptığı idda ediliyor.

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