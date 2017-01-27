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Aydın Milli Eğitim Müdürü'ne silahlı saldırı girişimi

Pervin Töre'ye, eski bir kurum çalışanı kurusıkı tabancayla saldırı girişiminde bulundu

27 Ocak 2017 22:42

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'ye, eski bir kurum çalışanı kurusıkı tabancayla saldırı girişiminde bulundu.

İddiaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak çalışan ve bir süre önce istifa eden Murat S, Töre kurumdan çıkmak üzereyken aracını durdurdu.

Aracın önüne geçip "Seni öldüreceğim." diye bağıran zanlı, silahını otomobile doğru yöneltip bir el ateş etti. Bu sırada araçtan inen Töre'nin şoförü Menderes Peker, zanlıyı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Murat S, kurusıkı olduğu belirlenen silahını bırakıp olay yerinden uzaklaştı. Peker ise zanlıyı etkisiz hale getirmek isterken yere düşüp elinden yaralandı.

Töre, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Töre, "Bu şahısla daha önce pek karşılaşmamıştık. Kendisi zaten sıkıntılı biriydi. İstifa etmişti." ifadelerini kullandı. Makam şoförü Peker, gazetecilere, birden bire arabanın önünün kesildiğini söyledi.

Ne olduğunu anlamadığını dile getiren Peker, "Arabaya doğru ateş etti. Ben de üzerine atladım. Sonra elim böyle yara oldu." dedi.

Murat S'nin daha önce de Töre'yi ölümle tehdit ettiği ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan zanlı aranıyor.

 

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