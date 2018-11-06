T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı

06 Kasım 2018 19:06

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5\'i tutuklanırken, 2\'si serbest bırakıldı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satanlara yönelik Aydın, İstanbul ve Samsun\'da önceden belirlenen adreslere dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Ö.Ö., M.K., O.Y., Y.Ç., B.A., Ş.M. ve O.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 465 gram skunk, 327 gram metamfetamin, 23 gram esrar, 1500 gram bonzai, 2 ruhsatsız tabanca, 11 dolu tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ö.Ö. ve M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.Y., Y.Ç., B.A., Ş.M. ve O.B. ise tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA AYDINAdliyeyeAydınEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleSamsunOperasyonda
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24