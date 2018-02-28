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Aydın merkezli uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN merkezli 3 ilde uyuşturucu satışına yönelik polisin yaptığı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 7 şüpheli yakalandı

28 Şubat 2018 14:48

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN merkezli 3 ilde uyuşturucu satışına yönelik polisin yaptığı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 7 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah, hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan çeşitli zamanlarda işlem yapılan 37 şüpheliyle bağlantılı olduğunu belirlediği, uyuşturucu madde imal ve satışı yaptığını tespit ettiği 7 kişinin yakalanması için 3 ilde operasyon yaptı. Aydın\'ın Didim ilçesinde 5, İzmir\'de 1, Muğla\'da 1 olmak üzere 7 şüpheli, eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Bir helikopter de operasyona destek verip, şüphelilerin kaçabilecekleri noktalarla ilgili önlem aldı.
Operasyonda toplam 180 gram metamfetamin adlı uyuşturucu, 50 gram kubar esrar, 2 tabanca ve bu silahlara ait mermiler, 2 hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu içmeye yarayan aparat ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.A., E.Ş., B.Ş., M.P., B.E., H.İ., ve S.A., tutuklandı.

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