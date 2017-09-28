Aydın merkezli FETÖ oprerasyonunda 15 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN merkezli olarak 14 ilde Fethullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 21 kişiye yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, FETÖ\'nün TSK\'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında, bir süre önce yakalama kararı çıkarıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan bu şüphelilere yönelik olarak bu sabah, Aydın başta olmak üzere Ankara, İzmir, Mardin, Muğla, Hatay, Konya, Eskişehir, Kırıkkale, Nevşehir, Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır ve Balıkesir\'de eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda 21 şüpheliden 15\'i yakalandı, evlerindeki aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Aralarında örgütün sözde mahrem imamları ile muvazzaf subay ve astsubayların bulunduğu şüphelilerin işlemlerinin Aydın İl Emniyet Müdürlüğü\'nde yapılacağı belirtildi.