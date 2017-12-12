Aydın merkezli FETÖ operasyonunda 22 asker gözaltında

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 22 asker gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince Aydın merkezli Antalya, Ankara, Ağrı, Çankırı, Sinop, Muş, Hakkari, Mersin, İzmir, Erzurum, Çanakkale, Sakarya, Tokat, Trabzon, Kütahya ve Van illerini kapsayan operasyonda, 22 kişi yakalandı. 33 şüphelinin yakalanmasına yönelik olan soruşturmada firari olan 11 kişinin arandığı belirtildi. Operasyonda baskın yapılan adreslerdeki dijital materyallere el konulduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alan mahrem imamlardan biri ile 1 astsubayın, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce, FETÖ\'nün firari imamlarından Adil Öksüz\'le görüştüğünün belirlendiği kaydedildi.