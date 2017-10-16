Aydın merkezli FETÖ operasyonu: 15 muvazzaf asker gözaltında

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN merkezli 12 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 15 muvazzaf asker, gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) örgütlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Aydın merkezli Balıkesir, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Bitlis, Yalova, Hakkari, Giresun, Muğla, Bolu ve Hatay\'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 muvazzaf, asker gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramada bulunan dijital verilere, el konuldu. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.