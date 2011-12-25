Aydın Menderes toprağa verildi

T24- Siyaset dünyası eski başbakanlardan Adnan Menderes'in vefat eden oğlu Aydın Menderes’in Fatih Camii’ndeki cenaze töreninde buluştu. Törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.





Eski Başbakanlardan Adnan Menderes'in vefat eden oğlu Aydın Menderes İstanbul Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise yanlış teşhis ve tedavi iddialarıyla ilgili olarak, “Ailenin talebi olursa inceleme yaparız” dedi.

Menderes'in cenazesi, Atatürk Havalimanından konvoy eşliğindeki cenaze aracıyla Fatih Camisi'ne getirildi. Menderes'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cami avlusundaki musalla taşına bırakıldı.

Menderes'in cenazesinin önüne büyük boyutta bir fotoğrafı da yerleştirildi. Tabutun başında iki polis nöbet tuttu. Cenaze töreninin düzenlendiği Fatih Camisi'ne vatandaşların yoğun ilgisi olduğu gözlendi.

Vatandaşlar arama noktalarından geçirilerek cami avlusuna alındı. Menderes'in bazı sevenleri tabutun başına gelerek dua etti.

Bu arada, basın mensuplarına açıklama yapan Demokrat Parti (DP) eski Genel Başkanı Süleyman Soylu, bir dostu kaybetmekten dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Menderes'in ölümünün ani ve beklenmedik olduğunu ifade eden Soylu, “Aydın bey hayatımızın her döneminin bir parçası oldu. Siyasi hayatta birlikte olduğumuz bir insandı. Kendine has özellikleri vardı. Türkiye'nin en derinlikli entelektüellerinden biriydi. Türkiye'nin önemli bir aydınıydı. Aynı zamanda mümin bir insandı” diye konuştu.

Soylu, hastalık sürecinde Menderes'le görüşmediğini, ancak hastalık öncesinde kendisiyle bazı paylaşımları olduğunu kaydetti. Açıklama sırasında Soylu'nun duygulandığı görüldü.

Eski Cumhurbaşkanılarından merhum Celal Bayar'ın torunu Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali de, çok değerli bir insanı kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Naskali, şunları kaydetti: “Aydın Menderes, Adnan Menderes'in bir emanetiydi, ama bunun ötesinde siyasi kimliği olan görüşleri ile bizi aydınlatan biriydi. Çok üzüntülüyüz.”

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Aydın Menderes'in çok önemli ve değerli bir insan olduğunu belirterek, “Siyasi çizgisinde tutarlı olan ve bunda herhangi bir sapması olmayan, demokrasiye inanmış önemli bir kişiydi” dedi.

Hamzaçebi, eski Başbakanlardan merhum Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes için cenaze töreninin düzenleneceği Fatih Camisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Menderes'e Allah'tan rahmet diledi.

Hamzaçebi, “Kendisi çok önemli ve değerli bir insandı. Siyasi çizgisinde tutarlı olan ve bunda herhangi bir sapması olmayan, demokrasiye inanmış önemli bir kişiydi. Menderes ailesinin önemli bir temsilcisiydi. Türk siyasetinde ihtiyacımız olan bir insandı. Ailesine ve milletimizde başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da, Menderes'in Türk siyasi hayatında önemli bir yeri olduğunu belirterek, “Entelektüel bir derinliğe sahipti. Hayatının son 15 yılında çok zahmet çekti. Allah rahmet eylesin” dedi.

Aydın Menderes'in cenaze töreni için Fatih Camii'ne gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Menderes ailesine taziyelerini sundu.

Gül ve Erdoğan öğle namazı sonrası düzenlenecek cenaze töreni için Fatih Camii'ne geldi ancak avluya girmeden önce Aydın Menderes'in eşinin bulunduğu avlunun yanındaki binaya girdi. Burada bir süre kalan Gül ve Erdoğan Menderes ailesine taziyelerini iletti. Cenaze töreninin başlayacağına ilişkin cenazeyi kıldıracak olan imamın çağrısı üzerine Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes beraberinde Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte avluya girdi. Ayrıca eski Başbakanlardan Tansu Çiller de Ümran Menderes'in yanında cami avlusuna geldi.



Bakan Akdağ: Ailenin talebi olursa inceleme yaparız



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Aydın Menderes'e yanlış teşhis konulduğu ve yanlış tedavi uygulandığı yönündeki iddialarla ilgili olarak, “Ailenin talebi olursa inceleme yaparız” dedi.

Erzurum'da düzenlenen “İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi ve Eylem Planı” kapanış konferansına katılan Bakan Akdağ, toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akdağ, bir gazetecinin, “Sayın Menderes'in eşinin 'yanlış teşhis konuldu, yanlış tedavi yapıldı' yönünde açıklaması oldu. Siz de tedavi hizmetleriyle yakından ilgilendiniz. Bu konuda soruşturma ya da inceleme yapılacak mı?” sorusu üzerine, ailenin talebi olursa inceleme yapacaklarını belirtti. Bakan Akdağ, şunları kaydetti:

“Biliyorsunuz Sayın Aydın Menderes 34 gün Ankara Atatürk Araştırma Hastanesinde yattı. Oraya geldiği günden itibaren nakli sırasında eşi Ümran Hanım beni aramıştı. Naklini gerçekleştirdik. Oraya gelişinden itibaren arkadaşlarımız büyük bir itinayla tedavisini gerçekleştirdiler. Aile de yapılan hizmetten çok mutlu oldu. Rahmetli uzun süredir nörolojik açıdan bazı problemler yaşıyordu. Bunların tabii diğer hastalara göre tedavisi daha zordur. Kısa bir süre önce özel bir hastanede kalmıştı. Zannediyorum ifadeleri oradaki teşhisle alakalı. Ama o özel hastaneyle ilgili bir şey söylersem hastaneye haksızlık etmiş oluruz. Sonuçta çok iyi bir tedavi aldı, yoğun bakım hizmeti aldı.”



