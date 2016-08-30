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Aydın Jandarma Bölge Komutanlığı kapatıldı

Konya Jandarma Komutanlığı da kapatılmıştı

30 Ağustos 2016 00:57

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında, Aydın Jandarma Bölge Komutanlığı kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir, Muğla, Denizli, Manisa ve Uşak il jandarma komutanlıklarının bağlı bulunduğu Aydın Jandarma Bölge Komutanlığı, OHAL kapsamında kapatıldı.

Jandarma bölge komutanlığının, aynı yerleşkesinde Aydın Garnizon Komutanlığı olarak hizmet vereceği, bölge komutanlığına bağlı bulunan illerin de Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlanacağı, İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Kıdemli Albay Halil Şen'in ise Aydın Garnizon Komutanlığı'na atandığı öğrenildi.

Kapatma kararı sonrası komutanlıkta görevli askeri personelin bazılarının İl Jandarma Komutanlığı emrine verileceği bazılarının da başka illerde görevlerine devam edeceği açıklandı.

Darbe girişimi soruşturması kapsamında 25 Temmuz'da Jandarma Bölge ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Kırkaya ve Jandarma Kurmay Albay Cahit Hakan Öztürk açığa alınmış, 6 askeri personel tutuklanmıştı.

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