-Aydın: Fitch'in değerlendirmesi yüzeysel İSTANBUL (A.A) - 23.11.2011 - Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Fitch'in Türkiye'nin kredi not görünümünü ''pozitif''ten ''durağan''a çevirmesini yüzeysel ve sathi bulduğunu kaydetti. 2. Boğaziçi Bölgesel Ortaklık Zirvesi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydın, Merkez Bankası'nın faiz kararlarını değerlendirirken, Merkez Bankası'nın politikalarının belli olduğunu ve kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi. Aydın, sektörün, Merkez Bankası'nın proaktif davranışlarını olumlu bulduğunu ifade ederek, ''Bugünkü açıklamalar da aynı yöndedir. Farklı bir şey yok'' dedi. Aydın, şöyle konuştu: ''Reyting şirketlerinin Türkiye değerlendirmelerini hep eleştirdik. Doğrudur batıda gerek siyasi gerek ekonomik anlamda ciddi bir sıkıntı var ama Türkiye'de gerek ekonomi yönetimi gerekse düzenleyici otoriteler önceden tedbirleri alıyor. Türk mali sektörü, finans sektörü daha önceki krizde sağlam bir duruş sergiledi ve krizin Türkiye'yi daha yumuşak geçmesini temin etti. Türk bankacılık sektörü güçlüdür, sermaye yeterliliği yüksektir, kredi kalitesi iyidir. Şu anda Türk bankacılık sektörü karlılık açısından da bir önceki yıldan büyük biçimde ayrışmamıştır. Yüzde 14'lük bir düşüş var. Sektör olumlu olarak devam etmektedir. Merkez Bankası'nın gerek kurlarda gerek enflasyon konusunda açıklamalarını biliyoruz. Bunun geçici olduğunu söylüyor. Biz de aynı kanaatteyiz.'' -Bedelli askerlik- Bedelli askerlik uygulaması nedeniyle kredilerde genişleme öngörülerinin anımsatılması üzerine Hüseyin Aydın, ''Bedelli kredisi bir bireysel kredi uygulamasıdır. Türk bankacılık sektörünün pasif yapısı, mevcut durumu o ürünü son derece rahat, mali yapısına herhangi bir şey olmadan kredilendirecektir. Bankacılık sektöründe kredi hacminde söylendiği gibi büyük bir yer tutmaz. -Rekabet Kurumu soruşturması- Rekabet Kurumu'nun 12 bankayla ilgili olarak kredi ve mevduat faizlerinin belirlenmesinde rekabet ihlali gerekçesiyle açtığı soruşturma konusunda ise Aydın, Türkiye'nin en rekabetçi yerinin bankalar olduğunu söyledi. ''Kamu bankalarında bile aynı patrona bağlı olduğumuz halde ciddi rekabet vardır'' diyen Aydın, genel müdürü olduğu Ziraat Bankası'nın da bu 12 banka arasında yer aldığını belirtti. Hüseyin Aydın, ''Sektörün diğer oyuncuları hakkında incelemenin içeriğini bilmiyorum. Ancak kendi bankamla ilgili bölümü için söylüyorum, biz bir ceza beklemiyoruz'' dedi. -Kredi büyümesi- Aydın, 2011 yılında bankacılık sektörünün kredi hacmi büyümesine ilişkin olarak, 9. ay verilerine bakıldığında, sene başında dile getirilen yüzde 25'lik oranın geçilmeyeceğinin görüldüğünü kaydetti.