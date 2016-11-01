“Aydın Engin’i gözaltına almışlarsa darbe olmuştur!”

Hürriyet yazarı Kanat Akkaya, Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik olan operasyonları değerlendirdi ve “Ortamın espri kaldıracak hali yok ama ‘Darbe yapıldığını nasıl anlarsınız?’ diye sorsalar, ‘Aydın Engin’i gözaltına aldılarsa darbe olmuştur’ diyebilirim” diye yazdı.

Akkaya’nın bugün (1 Kasım 2016) Hürriyet’te “Madendeki kanarya susunca…” başlıklı yazısından ilgili bir kısım şöyle:

ORHAN Erinç, Hikmet Çetinkaya, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Musa Kart, Aydın Engin, Güray Öz, Turhan Günay...

18 kişilik liste uzayıp gidiyor; “gözaltına alınanlar ve hakkında arama kararı verilenler” listesi...

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarından oluşan bu listedekilerin kapıları “FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” iddiasıyla çalındı.

FETÖ’nün belki de en çok dava açtığı, cemaatle ilgili yazı dizisinden dolayı Cumhuriyet’in yayınını durdurttuğu Hikmet Çetinkaya mesela...

Ortamın espri kaldıracak hali yok ama “Darbe yapıldığını nasıl anlarsınız?” diye sorsalar, “Aydın Engin’i gözaltına aldılarsa darbe olmuştur” diyebilirim.

12 Mart’ta yattı, 12 Eylül’de yıllarca sürecek bir sürgün hayatına hapsolarak ağır cezaları savuşturabildi. Şimdi yine içeri alıyorlar Aydın Engin’i, hem de karşısında dikildiği tiplerle birlikte olduğu söylenerek...

Televizyonlardaki tartışma programlarında “o” günlerde “hocaefendibitanemizbüyükşahsiyetimiz” diye konuşanlara karşı mücadele edenler var mesela. Mesela Kadri Gürsel...

Başına çorap örülen bütün gazetecilerin yardımına ilk koşan kişi olan, arkadaşlarının özgürlüğü için yılmadan savaşan Murat Sabuncu var mesela…

Yazının tamamını okumak için tıklayın.