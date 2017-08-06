Aydın Engin: Yeni kurulduğu ilan edilen devletin adını da ben koyayım bari; Tayyipoğulları!..

*Aydın Engin

Adamın biri CNNTürk’ün gitgide “tek kale maç”a dönüşen bir tartışma programına çıktı ve tartışmadı, tebliğ etti:

-Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır...

Adamın siyasal kimliği belli: Reis’in adamı!..

Twitter’da, Facebook’ta adamla ilgili sıralananlar doğruysa AK Troller ordusunun tepesinde o varmış.

Yani söylediklerini ciddiye almak için en küçük bir neden yok.

Yine de sosyal medya dediğimiz “atış serbest” alan haklı ama anlamsız ölçüde köpürdü. Klavyeye yumulan adama laf yetiştirme, laf sokuşturma yarışına girdi.

Bence değmezdi ve değmez...

***

Tayyip Erdoğan’ın Külliye merdivenlerinde tuhaf kılıklara sokup sıraladığı, tarihteki “Türk devletleri”ni temsil ettikleri söylenen “canlı mankenlerin” ortalarına dikilip kameralara poz verdiği o yürekler acısı fotoğrafı hatırlayın.

Fotoğrafta bornoz benzeri bir kılıkla boy gösteren birine bakıp, sosyal medyadaki hınzır zekâlardan biri adını koymuştu: Duşakabinoğulları...

Eh, yeni kurulduğu ilan edilen devletin adını da ben koyayım bari: Tayyipoğulları!..

Zaten oldum bittim Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 yıldız üstüne söylenenlere aklım pek yatmamıştır.

Bir kere 16 devlet kurulmuş ve on yedincisi forsta bir güneşle simgelenen Türkiye Cumhuriyeti ise bunun anlamı 16 devlet batırmışız demektir.

Bu devletler şöyle sıralanıyor:

Büyük Hun İmparatorluğu, Batı Hun İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Ak Hun İmparatorluğu, Göktürk İmparatorluğu, Avar İmparatorluğu, Hazar İmparatorluğu, Uygur Devleti, Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Harzemşahlar, Altınordu Devleti, Büyük Timur İmparatorluğu, Babür İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu.

Bir kere bu liste fena halde eksik. Çünkü bana ilkokulda Sümer, Akat, Babil, Hitit (Eti) devletlerinin birer “Türk” devleti olduğu öğretilmişti. Demek değillermiş.

Ne ayıp, küçücük çocuğa devletin resmi tarih kitabında yalan yanlış bilgiler öğretilmiş...

Sonra listedeki Babür İmparatorluğu’ndan söz eden tarih kitapları, kurucu Babür Şah’ın Cengiz Han ve Timurlenk soyundan geldiğini yazıyor. Timurlenk ve Cengiz Han’ın ise Moğol olduğuna kuşku olmasa gerek.

Nitekim devletin resmi tarih kitapları ve müfredatı da Timur’un Yıldırım Beyazıt’ı yenip Anadolu’yu ele geçirmesini “Moğol istilası” başlığı ile anlatıyor.

Çok tartışmalı Hunlar konusuna girmiyorum bile. Çünkü listede Hunlar tam dört devlet kurucusu olarak yer alıyor. Oysa bir zamanlar Avrupa topraklarından silindir gibi geçen Hunlardan kalan tek tük kayıtlara göre Hunlar Türkçe konuşmuyorlar.

***

Gelin, bu ciddiyetten uzak ve günümüzde pek de anlam taşımayan tartışmaları, iddiaları bir yana bırakıp soralım:

Sahiden Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni bir “Türk” devleti mi kuruluyor?

Yerim bitti. Yarına...

Bu yazı ilk olarak Cumhuriyet'te yayınlanmıştır.