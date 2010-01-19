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Aydın Engin, Yazı işleri'nde

T24 başyazarı Aydın Engin, Ruşen

19 Ocak 2010 02:00

T24 - Gazeteci-yazar Aydın Engin, bugün NTV'de Ruşen Çakır ve Mirgün Cabas'ın yaptığı 'Yazı İşleri' programına konuk olacak.

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesinin üzerinden tam 3 yıl geçti. 2007'de Agos'ta yazan ve Hrant Dink öldürüldükten sonra gazeteyi çıkaran ekibin yanında yer alan T24 başyazarı Aydın Engin. bugün NTV'de karanlık cinayete ilişkin olarak yapılacak programa katılacak.


Engin, Ruşen Çakır ve Mirgün Cabas'ın yaptığı 'Yazı İşleri' programında Hrant Dink cinayeti konusundaki görüşlerini dile getirecek.




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