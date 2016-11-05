Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya serbest bırakıldı

Cumhuriyet gazetesine yönelik yürütülen soruştuma kapsamında gözaltına alınan gazete yazarları Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından Cumhuriyet gazetesine gelen Aydın Engin, ilk demecinde "Ben kıdemli bir basın sanığıyım. Hayatta gördüğüm en ahlaksız dosya bu.." dedi. Engin, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun kendisine söylediği "Halkımızın ve okurlarımızın önünde saygıyla eğiliriz. Başka kimsenin önünde de eğilmeyiz" sözlerini de Cumhuriyet gazetesi önünde bekleyenlerle paylaştı.

Ne olmuştu?

Adını Atatürk'ün koyduğu Türkiye'nin en eski ulusal gazetesi olan Cumhuriyet'in yöneticileri ve yazarlarına yönelik "FETÖ ve PKK adına suç işledikleri" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, gazetenin yazarlarından Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya, Kadri Gürsel ve Güray Öz ile çizer Musa Kart, Cumhuriyet Kitap eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay,Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Utku, Önder Çelik, Bülent Yener, Eser Sevinç gözaltına alınmıştı.

Gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay hakkında gözaltı kararı var. Bu kişiler yurtdışında olduğu için haklarında yakalama kararı çıkartıldı.

Hükümet adında konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan Numan Kurtulmuş, Ağustos ayında "tüzel kişiye" açılmış bir soruşturma olduğunu görüşünü savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilenler, "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla suçlanıyor.

"Talihsizlik"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhuriyet gazetesinin yönetici ve yazarlarına yönelik başlatılan soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam'ın "FETÖ üyeliği" ve "suç uydurmak" suçlamasıyla yargılanıyor olması hakkında, TBMM'de konuyla ilgili soruya şu yanıtı vermişti:

"Keşke böyle bir görevlendirme yapılmamış olsaydı daha iyi olurdu. O savcının bu soruşturmaya verilmesi büyük talihsizlik. Bizim savcıları değiştirme yetkimiz yok. Tamamen başsavcının takdirindedir. FETÖ irtibatı, üyeliği ve iltisakına dâir bir kanaat oluşsaydı, zaten HSYK gereğini yapardı."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cuma günü aldığı kararla, halihazırda savcı Murat İnam tarafından yürütülen soruşturma dosyasındaki ifade işlemleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Hasan Yılmaz ve Zafer Koç ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Özgür Metin'i görevlendirdi.

Soruşturmanın geçmişi

Gazete yetkilileri ile yazarları hakkında "PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları" iddiasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulan 13 şüphelinin, susma haklarını kullanıp ifade vermedikleri öğrenilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, TCK'nın 220/6. maddesi uyarınca "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla aralarında Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

Yurt dışında oldukları belirlenen gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay hakkında ise yakalama kararı çıkarılmış, Orhan Erinç hakkında da yaşlı olduğu gerekçesiyle evinde arama yapılmasına hükmedilmişti.