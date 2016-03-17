Aydın Engin: Cumhurumun Başkanı’nın yanında saf tutmayan herkes teröristtir

*Aydın Engin

Evet, herkesin eleştirdiği... Yok, cümlenin girişi yanlış oldu. Düzelterek yineliyorum:

Evet, kendilerini yurttaş olarak tanımlayan, kimileri terörist akademisyen, kimileri terörist gazeteci olan “aydın müsveddeleri”nin sözle ve yazıyla saldırdığı, itiraz ettiği, yanında saf tutmadığı Cumhurumun Başkanı’na destek vermek gerek.

A-ha da veriyorum...

Cumhurumun Başkanı’na ne lazım?

Bu sorunun cevabını aramaya, sorup soruşturmaya ihtiyaç yok. Kendisi daha dün TIKA toplantısında bir bir sıraladı. Onun ağzından aktaracağım.

Buyrun:

“Yanımızda olan dostumuz, karşımızda olan düşmanımızdır. Bunun bilinmesi lazım.”

“Efendim köşe yazarıymış, düşüncesini belirtmiş, beni bağlamaz. Kalemin teröristin yanındaysa benim karşımdadır.”

“Dokunulmazlıklar meselesi süratle neticelendirilmeli. Parlamento gerekli tavrı koymazsa bu tarih hesabını sorar ... Siyasetçinin görevi kararı alıp gerisini yargıya bırakmaktır.”

“Terörist tanımını derhal yeniden yapmalıyız. Ceza kanunumuzu hemen değiştirmeliyiz.”

Bu atasözü ağırlığındaki özlü sözlerin değeri bilinmelidir. Her biri ders kitaplarına girmeli; okullarda okutulmalı; ezbere tekrarlayamayanlar sınıfta kalmalıdır.

Yukarıda alıntıladıklarımı tek tek ele almaya gerek yok. Besbelli ki Cumhurumun Başkanı’na acilen yeni bir ceza kanunu gerek. Öyle profesör rütbeli, ne idüğü belirsiz hukukçuları görevlendirip onlarca maddelik; yüzlerce fıkralık, binlerce bentlik bir ceza kanunu ile oyalanmaya da gerek yok.

Evet, kısa, öz, kestirme, laf kalabalığına kurban edilemeyecek, paralelci olan olmayan savcıların, yargıçların bile ezip bükemeyeceği, inceltip farklı yorumlayamayacağı bir ceza kanunu acil ihtiyaç.

Cumhurumun Başkanı’nın yukarıda alıntıladığım özlü sözleri zaten gerekli Ceza Kanunu’nun özünü, temelini pek güzel oluşturuyor. Yani ihtiyaç duyulan ceza kanununu ben bile yazabilirim ve hatta en iyi ben yazabilirim.

A-ha da yazıyorum:

Madde 1 – Cumhurumun Başkanı’nın yanında saf tutmamak suçtur; cezası çoktur.

Madde 2 - Cumhurumun Başkanı’nın yanında saf tutmayan herkes teröristtir. Teröristin cezası en çoktur.

Madde 3 - Cumhurumun Başkanı’nın yanında saf tutmayanın elinde Kaleşnikof olmasıyla kalem olması arasında fark yoktur.

Madde 4 - Cumhurumun Başkanı’nın yanında saf tutmayan milletvekillerinin dokunulmazlığı yoktur. Onlara dokunulması zorunludur.

Madde 5 – Düşünce özgürlüğü ve düşünceleri açıklama özgürlüğü Cumhurumun Başkanı’nın düşüncelerinden ibarettir. Bunun dışındaki düşüncelere özgürlük filan tanınmaz. Böyle düşüncelere sahip olanlar suçludur.

Madde 6 – Bu ceza kanunu bu madde dahil altı maddeden ibarettir ve maddelerden hiçbiri değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez.

Bitti. Dağılın...

Bu yazı Cumhuriyet'te yayımlanmıştır