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Aydın Engin basılmamış kitap avını BBC'ye anlattı

Engin, İmamın Ordusu'nun toplatılma kararı hakkında BBC Türkçe'ye konuştu.

29 Mart 2011 03:00

T24- T24 Başyazarı Aydın Engin, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın yayımlanmamış kitabı İmamın Ordusu'nun toplatılma kararı hakkında BBC Türkçe'ye konuştu.  

Aydın Engin'in "İmamın Ordusu'nda neler anlatılıyor" yazısı için TIKLAYIN

BBC Türkçe'de yayımlanan (29 Mart 2011) haber şöyle:


Basılmak istenen kitap

Türkiye günlerdir 'bir kitap taslağını' konuşuyor.

Gazeteci Ahmet Şık'ın tutuklanmadan önce hazırlamakta olduğu ve emniyet içindeki Fethullah Gülen örgütlenmesi ve teşkilattaki iktidar mücadelesini anlattığı "İmamın ordusu" adlı kitabın taslağı. Geçen hafta polis Şık'ın okuyup görüşünü bildirmesi için taslağı gönderdiği gazeteci Ertuğrul Mavioğlu'nun çalıştığı Radikal gazetesine, taslağın bir nüshasının bulunduğu İthakı yayınevine baskınlar düzenleyerek taslakları imha etmişti.

Şimdi önde gelen gazeteciler ve yazarlar, kitabı yayımlamanın yollarını arıyor...

Peki kitabın içinde ne var? İnternet haber sitesi T24.com'un yazarı, gazeteci Aydın Engin de, Ahmet Şık'ın bir meslektaşı olarak okuması ve görüş ve eleştirilerini iletmesi için taslağı kendisine de gönderdiğini yazdı.

Sorularımızı yanıtlayan Engin'e önce, emniyetin, 49 sayfalık raporunda, kitap taslağını Ergenekon'un hedefleri doğrultusunda dava sürecini yönlendirmeyi amaçlayan propaganda aracı olarak nitelediğini hatırlattık.

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