Aydın Engin basılmamış kitap avını BBC'ye anlattı

T24-

Aydın Engin'in "İmamın Ordusu'nda neler anlatılıyor" yazısı için TIKLAYIN



Basılmak istenen kitap



BBC Türkçe'de yayımlanan (29 Mart 2011) haber şöyle:

Türkiye günlerdir 'bir kitap taslağını' konuşuyor.

Gazeteci Ahmet Şık'ın tutuklanmadan önce hazırlamakta olduğu ve emniyet içindeki Fethullah Gülen örgütlenmesi ve teşkilattaki iktidar mücadelesini anlattığı "İmamın ordusu" adlı kitabın taslağı. Geçen hafta polis Şık'ın okuyup görüşünü bildirmesi için taslağı gönderdiği gazeteci Ertuğrul Mavioğlu'nun çalıştığı Radikal gazetesine, taslağın bir nüshasının bulunduğu İthakı yayınevine baskınlar düzenleyerek taslakları imha etmişti.

Şimdi önde gelen gazeteciler ve yazarlar, kitabı yayımlamanın yollarını arıyor...

Peki kitabın içinde ne var? İnternet haber sitesi T24.com'un yazarı, gazeteci Aydın Engin de, Ahmet Şık'ın bir meslektaşı olarak okuması ve görüş ve eleştirilerini iletmesi için taslağı kendisine de gönderdiğini yazdı.

Sorularımızı yanıtlayan Engin'e önce, emniyetin, 49 sayfalık raporunda, kitap taslağını Ergenekon'un hedefleri doğrultusunda dava sürecini yönlendirmeyi amaçlayan propaganda aracı olarak nitelediğini hatırlattık.