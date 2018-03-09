Aydın Engin: 2002'de istifa ettim, İlhan Selçuk, beni kovmak şöyle dursun, "Beni çiğnemeden çıkamazsın" dedi

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla üçü tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın altıncı duruşması bugün (9 Mart 2018) Silivri'de görülüyor. Davanın tutuksuz sanıklarından Aydın Engin, üye hâkim ile Cumhuriyet Gazetesi Okurları Platformu (CUMOK) Koordinatörü Namık Kemal Boya arasında geçen bir konuşmaya tepki gösterdi.

Engin, eski Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve başyazarı İlhan Selçuk'un kendisini kovduğu yolundaki iddiayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Desteksiz atılan bazı cümleler nedeniyle söz almak zorunda kaldım. Sanırım heyetiniz de ilgileniyor CUMOK ile neden bilmiyorum. CUMOK daha CUMOK olmada, tohumlarının atıldığı dönemde ben görevlendirildim. İlhan Abi espriyle 'CUMOK'un kurucusu Aydın Engin' derdi. Kurucusu değilim ama ben sadece gazeteyi temsil ettim. Boya 'İlhan Selçuk'un gazeteden kovduğu Aydın Engin' dedi. Bilmeden, içinden geçenlerle tanıklık yapmak bir avukat için çok acı.

"Ben İlhan Selçuk döneminde Yazı İşleri Müdürlüğü yaptım, anlaşarak içeride çalışmak istemediğim için ayrıldım. 2002'de İlhan Selçuk herkesi toplayarak 'Artık milliyetçi çizgi izleyeceğiz' dedi. Ben de 'Milliyetçi değilim' dedim ve istifa ettim. İlhan Abi beni kovmak şöyle dursun 'Beni çiğnemeden çıkamazsın' dedi. Üstelik bu istifanın ardından yine İlhan Abi gazetenin başındayken, 2006 ya da 2007'de yeniden gazeteye gelmemi istedi ben reddettim. Yemin etmiş bir tanığın gönlünden geçenleri objektif gibi anlatması kabul edilebilir değil. Kendisi CUMOK kurucusu diyor, kendisi gazete okuyucularını temsil etmiyor. Buraya 5 kişiyi okuyucu diye getirse haber değeri taşır."