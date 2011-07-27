-AYDIN: EKONOMİDE SERT İNİŞ BEKLEMİYORUZ İSTANBUL (A.A) - 27.07.2011 - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Merkez Bankasının aldığı kararların bugünkü konjonktüre uygun olduğunu belirterek, ''Ekonomide sert iniş beklentisi içinde değiliz'' dedi. Aydın, Türk bankacılık sektörünün Nisan-Haziran 2011 gelişmelerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, küresel ekonominin gelişmiş ülkelerdeki ciddi sorunlar nedeniyle önemli bir yol ayrımında bulunduğunu dile getirerek, ekonomik gündemin ilk sırasında ABD ve AB'nin alacağı kararların bulunduğunu, ya büyümenin daha yavaş bir hızda süreceğini ya da belirsizlik/yüksek riskli ortamın devam edeceğini söyledi. Yakın dönem gelişmelerin olumsuz gelişmelere dayanıklı olmanın temel koşullarından bir tanesinin finansal kurumların özkaynaklarının yüksekliği olduğunun altını çizen Aydın, bunun en etkin yolunun özkaynakların güçlenmesini sağlayacak ve büyümesini destekleyecek oranda faaliyet karının elde edilmesi olduğunu ifade etti. Kredilerin büyüme hızındaki yavaşlamanın daha bariz olmasının beklendiğini belirten Aydın, getirilen sınırlama dikkate alındığında ikinci yarı için büyüme marjının yüzde 7 düzeyinde gözüktüğünü, maliyet artışı ve küresel riskler nedeniyle kredi faizlerinde yukarı yönlü baskının beklendiğini söyledi. Kredilendirmede daha seçici davranılacağını vurgulayan Aydın, ''Büyüme hızının yavaşlamasına bağlı olarak kredi talebi daha yavaş artacaktır. Kar hacmindeki düşüş, TL'nin değer kaybı ve BDDK'nın (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) düzenlemeleri dikkate alındığından sermaye yeterliliğindeki düşüşün de kredi büyümesini sınırlandırması beklenmektedir. Hane halkı ve finansal olmayan kuruluşlar açısından borçlanırken ve borçların çevrilmesinde daha dikkatli olunmalıdır'' şeklinde konuştu. Piyasalardaki hareketlilik ve kurdaki oynaklığına ilişkin bir soruya da Aydın, ''Cari açık yapısal bir sorundur. Uzun bir süredir vardır. Yetkililer, otorite, cari açığın sebep olacağı sorunları bilmektedir ve gerekli önlemleri almaktadır. Yapısal bir sorunun kısa vadede çözümünün mümkün olmadığı hepimizin malumudur. Kurun etkisi, kredilerdeki yavaşlama elbette cari açığa olumlu katkı yapacaktır. Ancak bütçe açığı borç stoku gibi makroekonomik verilerin olumlu oluşu cari açığın kırılganlığını bertaraf etmektedir. TL istikrarlı bir para birimidir. Biz istikrarlı bir yapının devam edeceği düşüncesindeyiz'' karşılığını verdi. Aydın, bir gazetecinin, ''Son günlerde kriz endişesinin hakim olduğu'' yönündeki ifadesi üzerine, ''Biz kriz olasılıkları üzerinde bir değerlendirme yapmıyoruz. Bizim asli yaptığımız iş, risklerin yönetilmesidir. risklerin yönetilmesi hususunda da üzerimize düşenleri yerine getiriyoruz'' dedi. ''Yıl sonu için bankaların sermaye yeterlilik oranının ne olmasını bekliyorsunuz?'' sorusu üzerine de Aydın, yabancı para kredilerinin artışının bir bölümünün kur artışından kaynaklandığını belirterek, ''Bizim bilanço içindeki Türk Lirası ve yabancı para dağılımının benzer şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Güçlü sermaye önemli bir şey. Sermayeyi biriktirmek lazım. Sermayeyi karla biriktiriyoruz. Karlılığımız arttıkça sermaye yeterlilik oranımız da artacaktır. Şu anda yüzde 17'ler civarında. Biz kar birikimiyle birlikte bu seviyenin altına gelmeyeceğini düşünüyoruz'' diye konuştu. -''TCMB'NİN UYGULADIĞI PARA POLİTİKASINI DOĞRU VE YERİNDE BULUYORUZ''- Hüseyin Aydın, ''Merkez Bankası biraz daha genişlemeci politikalar izleyebileceğine yönelik sinyaller verdi. Kredilerde yavaşlama söz konusu, döviz kurunda sert bir hareket oldu. Değerlendirmeleriniz nedir?'' sorusu üzerine de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) uyguladığı para politikasını doğru ve yerinde bulduklarını söyledi. Merkez Bankasının piyasayı ve ekonomiyi okuma konusundaki veri ve araçlarının diğer ekonomik oyunculara nispetle daha yetkin olduğunu düşündüklerini ifade eden Aydın, ''Merkez Bankasının şu aşamada aldığı kararların, eskiye nispetle farklı ve sıra dışı olduğunu kabul ediyoruz. Alınan bu önlemlerin bugünkü konjonktüre uygun olduğunu düşünüyoruz. Merkez Bankasının son yaptığı açıklama, 'ekonomideki farklılaşma halinde uyguladığı politikalarda da farklılaşma uygulayacağını, faiz koridoruna müdahale edeceğini, genişletici politika uygulayacağını' söylemişti. Bu söylem, eşyanın tabiatına uygundur. Ekonomide sert iniş beklentisi içinde değiliz'' şeklinde konuştu. Aydın, ''Yıl sonunda sektörde karlılık daralmasının ne kadar olmasını bekliyorsunuz?'' sorusu üzerine de ''Biz yılın sonunda karlılığın yüzde 15-18 aralığında düşeceğini öngörüyoruz'' ifadesini kullandı.