T24 - Doğan şirketler grubu yönetim kurulu başkanı Aydın Doğan, "Grubu küçültmek için prensip kararı aldığını" açıkladı.



Milliyet ve Vatan'ı satmak için el sıkışmak üzere olduğu haberleri için ayrıntıya girmeyen Aydın Doğan, "yurt içinden ve yurt dışından talipler olduğunu, ancak henüz el sıkışmadığını" söyledi. Aydın Doğan küçülme kararını "grubun büyüklüğünün kıskanılmasına" dayandırdı.



Aydın Doğan Bu açıklamaları Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a yaptı. Donat, bugün (14 Aralık 2009) yayınlanan yazısında Aydın Doğan'la yaptığı görüşmeyi aktardı:



Aydın Doğan'la... Eldivensiz



Pazar saat 11.15...

Doğan Medya Grubu'nun "tepesindeki isimle" konuştuk. "Eldivensiz bir görüşme" oldu.

Bu söz yani "eldivensiz" deyimi, Aydın Bey'e ait.

Aydın Doğan'ın "bazı durumlarda" kullandığı bir "ağız."

Anlamı/açılımı "samimiyet... Her şeyi açık açık konuşmak... Bir şeyi saklamamak" diye özetlenebilir.

***



- Aydın Bey, duyuyorsunuzdur, etrafta laf çok.

- Biliyorum ama şu aşamada bir şey söylemem de olanaksız.

- Neden?

- Hepimiz yasalara uymak zorundayız... Eğer bir konu halka açık şirketlerle ilgiliyse konuşamazsın.

***



- Aydın Bey öyleyse daha genel konuşalım... Rakam ve marka adı vermeksizin.

- Zaten marka adını hiç telaffuz etmedim, etmem de... Şu marka bu marka diye verilmiş kesin bir kararım da yok... Ama genel bir tavrım, politikam var.

- Nedir?

- Grupta küçülmek istiyorum.



El sıkışma... Henüz değil



Sayın Aydın Doğan... Müşteri kim?.. Ya da müşteriler.

- Net bir şey yok.

- Yurtiçinden?.. Yurtdışından?

- İkisi de olabilir... Bazı talepler var... Görüşme safhasındayız.

- Kimseyle el sıkıştınız mı?

- Eldivensiz konuşalım... Hayır... Kesinlikle... Kimseyle el sıkışmış değilim.

***



Doğan Grubu Başkanı Aydın Bey'i;

Rahat bulduk.

Öfkeli falan değildi.

İçtenlikle her konuyu konuşuyor, her soruya yanıt veriyordu.

***



- Aydın Bey... Son olarak... Küçülme kararınız kesin mi?.. Bu politikada bir revizyona gitmeniz söz konusu olabilir mi?

- Bu bir prensip kararı... Küçüleceğim... En yakınlarının bile kıskançlığı söz konusu olabiliyor... Yurtiçinden ve yurtdışından talepler var... Görüşüyoruz.



'Grupta küçülmek...' Neden?



"Aydın Bey" dedik:

- Zaten biz de sizinle bu konuyu "grupta küçülmek" meselesini konuşmak istiyorduk... Nasıl bir küçülme var kafanızda?

- Bazı markaları elden çıkarmak.

- Neden?

***



Aydın Doğan:

Bak sana her şeyi eldivensiz anlatacağım.

Aslında, Batı ölçeğinde bakarsan, grup olarak çok da büyük değilim.

Ama Türkiye'de yaşıyorsun... Türkiye'de, bu kadar büyüklük bile haset doğuruyor.

Lafı sözü oluyor.

İster istemez üzülüyorsun.

***



- Aydın Bey... Gazete olarak "şu markayı veya markaları" satmak... TV olarak da "falanca markayı" gibi... Bize "marka adı" söylememekte kararlı mısınız?

Aydın Doğan:

Yasal olarak söyleyemem.

Ama senden bir şey gizlemem... "Bil ama yazma" diye anlatabilirim.

Bunu da yapamıyorum... Zira "ille de şu markayı satacağım veya satmayacağım" diye bir kesin tavır içinde değilim.