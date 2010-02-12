Aydın Doğan'ın koltuğuna kızı oturdu

T24- Aydın Doğan, Petrol Ofisi’nin (PO) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrıldı. Aydın Doğan’ın yerine kızı Hanzade Doğan Boyner PO Yönetim Kurulu Başkanı oldu.





Petrol Ofisi A.Ş’nin konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, şunlar kaydedildi:





“Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aydın Doğan, kendi isteği ile Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ayrılmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hanzade Doğan Boyner Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Sayın Aydın Doğan’ın ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Yahya Üzdiyen atanmıştır.”





'Baba beni okula gönderin" kurucusu



Hanzade Doğan Boyner, London School of Economics’te lisans eğitimini tamamladıktan sonra Columbia Üniversitesi’nden MBA derecesi aldı. Kariyerine Londra’da Goldman Sachs’ın İletişim, Medya ve Teknoloji Grubu’nda finansal analist olarak başladı. Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmanın yanı sıra birçok grup şirketinin de yönetim kurulunda olan Hanzade Doğan Boyner, Türkiye’nin önde gelen internet şirketi Doğan Online’ın kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı. Aynı zamanda Doğan Gazetecilik’te de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Hanzade Doğan Boyner, sosyal sorumluluk projesi “Baba Beni Okula Gönder” kampanyasının da kurucusu. Dünya Gazeteciler Birliği’nin Yönetim Kurulu’nda görev alan Hanzade Doğan Boyner, Fortune dergisi tarafından Türkiye’nin dünya çapında başarılı iki kadınından biri seçildi.