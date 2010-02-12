T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Aydın Doğan'ın koltuğuna kızı oturdu

Aydın Doğan' dan boşalan Petrol Ofisi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna, kızı Hanzade Doğan Boyner geçti.

12 Şubat 2010 02:00

 T24- Aydın Doğan, Petrol Ofisi’nin (PO) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrıldı. Aydın Doğan’ın yerine kızı Hanzade Doğan Boyner PO Yönetim Kurulu Başkanı oldu.



Petrol Ofisi A.Ş’nin konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, şunlar kaydedildi:


“Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aydın Doğan, kendi isteği ile Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ayrılmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hanzade Doğan Boyner Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Sayın Aydın Doğan’ın ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Yahya Üzdiyen atanmıştır.”

 

'Baba beni okula gönderin" kurucusu


Hanzade Doğan Boyner, London School of Economics’te lisans eğitimini tamamladıktan sonra Columbia Üniversitesi’nden MBA derecesi aldı. Kariyerine Londra’da Goldman Sachs’ın İletişim, Medya ve Teknoloji Grubu’nda finansal analist olarak başladı. Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmanın yanı sıra birçok grup şirketinin de yönetim kurulunda olan Hanzade Doğan Boyner, Türkiye’nin önde gelen internet şirketi Doğan Online’ın kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı. Aynı zamanda Doğan Gazetecilik’te de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Hanzade Doğan Boyner, sosyal sorumluluk projesi “Baba Beni Okula Gönder” kampanyasının da kurucusu. Dünya Gazeteciler Birliği’nin Yönetim Kurulu’nda görev alan Hanzade Doğan Boyner, Fortune dergisi tarafından Türkiye’nin dünya çapında başarılı iki kadınından biri seçildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24