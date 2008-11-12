Aydın Doğan'dan Sabah ve Yeni Şafak'a dava

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, Sabah ve Yeni Şafak gazetelerine 100’er bin YTL’lik iki ayrı manevi tazminat davası açtı.



Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, "Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Tasarısı"nın komisyonda görüşülmesiyle ilgili haberlerde 800 trilyon lira vergi borcu olduğu ve bunun af edileceği yönündeki haber ve yorumlar üzerine Sabah ve Yeni Şafak gazetelerine 100’er bin YTL’lik iki ayrı manevi tazminat davası açtı.



Dava nedenleri



Aydın Doğan’ın avukatları Şehnaz Yüzer ve Eren Mustafa Şener’in İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sundukları dava dilekçesinde, Yeni Şafak Gazetesi’nin 5 Kasım 2008 tarihli sayısının 4. sayfasında "Ankara’da Doğan’a af tartışması" başlığı ile yayınlanan yazıda Aydın Doğan’ın kişilik hakları ağır bir surette ihlal edildiği belirtildi. Bu yazı nedeniyle davalılardan, muhabir Bilal Çetin ile gazetenin imtiyaz sahibi Ahmet Albayrak’dan 50 bin YTL manevi tazminat talep edildi. Aynı dilekçede, Yeni Şafak Gazetesi’nin aynı tarihli nüshasının 10. sayfasında yayınlanan "Ödül üstüne ödül" başlıklı köşe yazısı nedeniyle, davalılar Taha Kıvanç müstear adlı Fehmi Koru ile gazetenin imtiyaz sahibi Ahmet Albayrak’dan, Türk Medeni Kanunu’nun 25. maddesi ile Borçlar Kanunu’nun 49. maddeleri gereğince, 50 bin YTL manevi tazminat istendi.



Sabah’tan 100 bin YTL



Aydın Doğan’ın Sabah Gazetesi için İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı davada da avukatlar dilekçelerinde gazetenin 7 Kasım 2008 tarihli sayısının 1. sayfasında "Yastıkaltına vergi yüzde 5 indirildi" başlığıyla yer alan ve ’Finans’ sayfasında ’Aydın Doğan ayarı’ başlığıyla süren yazıyla müvekkilleri Aydın Doğan’ın kişilik haklarının ağır surette ihlal edildiği belirtildi. Dilekçede, Aydın Doğan adına, davalılar Turkuaz Gazete Dergi Basın Anonim A.Ş. adına Sabah Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Çalık ile Tüzel Kişi Temsilcisi Fikret Eser’den de toplam 100 bin YTL manevi tazminat talebinde bulunuldu.

