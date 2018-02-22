Aydın Doğan'a Gümüşhane Üniversitesi'nden ziyaret 

İSTANBUL, (DHA) GÜMÜŞHANE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve beraberindeki heyet, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan\'ı ziyaret etti.

Üsküdar\'daki Doğan Holding binasında gerçekleşen nezaket ziyaretinde Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek\'in yanısıra Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Nazır, Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Yalçın ve Rektör danışmanları Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ayyıldız ile Yrd. Doç. Dr. Mümin Hakkıoğlu yer aldı. Ziyarette Aydın Doğan Vakfı (ADV) Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı da bulundu. Gümüşhaneli olan heyet üyeleri, Aydın Doğan\'a üniversiteye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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