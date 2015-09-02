"Aydın Doğan'a Fethullahçı müfettişler ceza kesti; Unakıtan adil bulmadı, Erdoğan 'Haksızlık yapmayın' dedi!"

Star gazetesi yazarı Cem Küçük, Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nin verdiği kararla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve polis ekiplerince Koza İpek Grubu'na yönelik başlatılan operasyona ilişkin olarak, "FETÖ’cü bir gazeteci dün Aydın Doğan’a vergi cezası kesildiğinde biz onun yanındaydık dedi. Yalanın kralıdır bu. Aydın Doğan'a Fethullahçı müfettişler ceza kesti; dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan adil bulmadı, Tayyip Erdoğan 'Haksızlık yapmayın' dedi" iddiasında bulundu.

"Akın İpek'in yurt dışına 7 küsür milyar dolar kaçırdığını" öne süren Küçük, "FETÖ’yü bu paralarla finanse ettiler. Büşra Ersanlı için “Eşi Yahudi ve Doğu Perinçek’in baldızı” diye manşet atıp Ersanlı’yı tutuklatan Akın İpek medyasıydı" diye iddia etti.

Küçük'ün Star'da "Terörizmin finansörü Akın İpek!" başlığıyla yayımlanan (2 Eylül 2015) yazısı şöyle:

Bu ifadeyi ben değil Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söylüyor. Dün FETÖ’ye finansman desteği verdiği için Koza Grubu’nun 23 şirketinde arama yapıldı. Çok haklı ve gerekli bir operasyondur bu. Çünkü Fethullahçı Terör Örgütü’nün en büyük finansörlerinden biri Akın İpek’tir. Bunu cümle alem bilir.

Zaten Akın İpek de bunu bildiği için 30 Ağustos’ta kaçtı. Fethullahçı çete bu işi her zamanki gibi pişkinliğe vurdu. Medyaya el konuyor gibi verdi. Bu külliyen yalandı. Öte yandan FETÖ’cü gazeteciler İŞİD haberleri dolayısıyla bu operasyonun yapıldığı yalanını yazdılar. Halbuki İpek Holding hakkındaki MASAK raporu 4.8.2014, KOM raporu ise 3.3.2015 günü tamamlanmıştı.

Akın İpek ve adamları birer birer soluğu yurtdışında alıyorlar. İpek’ten sonra Faruk Mercan Almanya’ya kaçtı. Erhan Başyurt’un nerede olduğu belli değil. Tarık Toros’un kaçma ihtimali var. Toros’a mutlaka yurtdışı yasağı konulmalı. Her an kaçabilir.

FETÖ’cüler algı yaparak Aydın Doğan, Koç, Sabancı, Eczacıbaşı gibi holdinglere de el konulacağı yalanını yazıyorlar. Ben en büyük Aydın Doğan muhalifiyim. Doğan’a operasyon olacak diye Fethullahçı teröristler sürekli kışkırtma yapıyor. Tamamen yalandır. Habertürk, NTV ve CNN Türk’ü şu ana kadarki FETÖ’ye destek vermeyen yayınları için kutluyorum. Olması gereken bu. Adil olmak lazım. Şu ana kadar bu üç kanal hukuktan ve Türkiye’den yana tavır aldı. İnşallah bu tavırları değişmez...

FETÖ’cü bir gazeteci dün Aydın Doğan’a vergi cezası kesildiğinde biz onun yanındaydık dedi. Yalanın kralıdır bu. Nitekim 19 Mayıs 2015’te Aydın Doğan kamuoyu duyurusunda kendisine kesilen vergi cezasında Fethullahçı örgütün rolünün altını çizmişti. Aydın Doğan’a vergi cezası olayını organize eden temel olarak 3 tane vergi müfettişidir. Bu üç ismin de Fethullahçı örgütün üyesi olduğu hükümet tarafından sonradan anlaşıldı ve 17 Aralık sonrası bu üç isim de tasfiye edildi. Doğan’ın büyük bir vergi cezası alması gerektiğini iddia eden bu üç müfettiş ilgili raporlarını dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’a sundular. Unakıtan bu raporu adaletsiz buldu ve Aydın Doğan’a bu kadar cezanın adil olmadığını söyledi. Durumu Başbakan Erdoğan ile paylaştı. Tayyip Bey ise “Adalet neyi gerektiriyorsa onu yapın. Asla haksızlık yapmayın” diye talimat verdi.

Bu raporun sunulduğu dönem ise tam da Hükümet ile Aydın Doğan’ın Hilton meselesinden kavga ettiği Eylül 2008 dönemiydi. Bu kavga haline rağmen Tayyip Erdoğan, Aydın Doğan’a karşı adil davranıyordu. Bugün anlaşılıyor ki hükümet ile Aydın Doğan arası kavgayı fırsat bilen bu Fethullahçı örgüt Doğan Medyası’nı da tamamen yok etmek için bu operasyonu yapmış. Nitekim o dönem Zaman’ın yayınlarında sürekli Aydın Doğan’ın vergi cezası mevzusu büyütülüyordu. Bu haberler de Fethullahçı maliye ve medya arasındaki örgütsel ilişkiyi ispatlıyor. FETÖ Türk ordusunu mahvettiği gibi Doğan Medya’yı da yok etmeyi tasarlamıştı. Bugün ise Aydın Doğan’a yalakalık yapıyorlar.

FETÖ bitirilmeli ve bitirilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu işi götüren tüm savcı ve polisler de iyi korunmalıdır. Dün FETÖ militanları Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak’ı açık açık tehdit ettiler. Bu teröristler her şeyi yapabilir. Dikkatli olmak lazım. Akın İpek kendi medyasında Kodalak’ı hedefe oturttu. Akın İpek suçunu biliyor.

FETÖ’nün kasası bizzat Akın İpek. Yurtdışına tam 7 küsür milyar dolar kaçırdılar. FETÖ’yü bu paralarla finanse ettiler. Büşra Ersanlı için “Eşi Yahudi ve Doğu Perinçek’in baldızı” diye manşet atıp Ersanlı’yı tutuklatan Akın İpek medyasıydı. Askeri casusluk davasında masum asker ve sivillerin hayatını karartan Akın İpek medyasıydı. Üs gibi çalıştılar ve kurgu davalarla insanların gururlarıyla oynadılar.

ABD 1993’te organize suç lideri Pablo Escobar’ın içinde medya dahil 115 şirketine el koymuştu. Sonuna kadar haklıydı. Bizde de Fethullahçı teröristlerle intisaklı bütün şirketlere el konulmalıdır. Geç kalınmamalıdır.

Ha dünkü operasyon medyayla ilgili değildi. Bunu vurgulamak lazım. Ama er ya da geç FETÖ medyasına da el konulması lazım. Terör örgütlerinin medyası olmaz, olamaz. Ayrıca FETÖ’cüler karşı tutuklama yöntemi izlenmelidir. Yolunu bulan kaçıyor. Fırsat verilmemelidir.

Ekrem Dumanlı dün güya kükrüyor. Korkudan titrediği için başına gelecekleri biliyor. Ekrem Dumanlı sen Ebû Cehil zihniyetinin temsilcisisin. Müslümanlar Ebu Cehil karşında Halid Bin Velid gibi cesur olmalıdır. Fizyoteraspiste bülbül gibi öttün Dumanlı. Seninle ilgili iddianamede bunlar olacak. Hadi söylesene fizyoterapiste neler anlattın açıkla da bilelim.

Son söz olarak... Fethullahçı Terör Örgütü’nü finanse etmek, yardım ve yataklık etmek suçtur.