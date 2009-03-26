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Aydın Doğan’a ‘çizgini değiştir’

İddİanamede, darbe hazırlıklarının sürdüğü sırada Doğan Grubu’nun bu faaliyetlere destek olmadığı ileri sürülüyor.

26 Mart 2009 02:00

İddİanamede, darbe hazırlıklarının sürdüğü sırada Doğan Grubu’nun gazete ve TV’lerinin bu faaliyetlere destek olmadığı da ileri sürülüyor. Yakamoz adlı darbe planının eklerinde ’Tepkilere karşı tedbirler’ bölümünde şu ifade bulunuyor: ”Aydın Dogan’ın çizgisini değiştirmesi için baskı yapılması, aksi halde işlem yapılması...”

Özden Örnek’in günlüklerine yapılan atıfta da “Doğan’la aramızı nasıl düzeltebileceğimiz konusunu araştırdık. Kolay olmayacaktı” ifadesine yer verildi. İddianamenin bir başka bölümünde de Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Oramiral Özden Örnek’in günlüğündeki şu satırlardan alıntı yapıldı: “Orhan Paşa ile de görüştüm ve kendisine Aydın Doğan’ın çok dikkatli olmasını, onun kuyusunu kazmak da olduklarını, bizimle beraber olmasını ve halkı aydınlatacak yayınlar yapmalarını söyledim. Bu arada Aydın beyi eve yemeğe davet edeceğimi de anlattım.”

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