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Ekonomi

Aydın Doğan yönetimi Arzuhan Yalçındağ'a bıraktı

Doğan Holding Yönetim kurulu başkanlığına Arzuhan Doğan Yalçındağ getirildi.

30 Aralık 2009 02:00

T24- Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliğinden ayrıldığını İMKB'ye gönderdiği bir yazı ile resmen açıkladı. Grubun Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Arzuhan Doğan Yalçındağ üstlendi.

Doğan'ın İMKB ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yolladığı yazı şu şekilde:

Yönetim Kurulumuzun bugün yapılan toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aydın Doğan yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliğinden 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere ayrılmış olup, yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan yeni görev dağılımında Sayın Arzuhan Yalçındağ'ın bu tarihten itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

DOĞAN Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, Holding ve İştiraklerini geleceğe hazırlamak amacıyla, 2010 yılında yönetim kademelerinde ve organizasyonunda yeniden yapılanmaya gidilecektir. Açıklama aşağıdaki gibidir: “Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş Yönetim Kurulu, istikrar içinde büyümek, mevcut iktisadi gücü ve konumunu korumak/geliştirmek, ülke sınırları dışına taşan yatırım faaliyetlerinde güçlü yabancı ortaklıklar tesis etmek amacıyla yeni bir yapılanmaya gitme kararı almıştır.

Kurumsal yapının güçlendirilmesi, holding ve iştirak yönetimlerinin etkinleştirilmesi, konsolide karlılığın ve performansın arttırılması amacını güden yeni yapı şu temel değişim unsurlarını içerecektir:

1. Doğan Holding ve Doğan Yayın Holding’in yönetim yapıları sadeleştirilerek (mevzuat ile zorunlu kılınan haller hariç) iki holding ortak bir profesyonel ekip tarafından yönetilecektir.

2. İştiraklerimiz faaliyet alanları itibariyle gruplandırılarak Holding'e raporlayan iş birimleri haline getirilecektir.

3. Aile bireyleri, Doğan Grubu şirketleri bünyesinde yürüttükleri icrai faaliyetleri önümüzdeki altı ay içinde profesyonel CEO’lara devrederek aynı şirketlerin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapacaklardır. Ayrıca, yeni yapıda, yukarıdaki icrai olmayan görevlerine ilave olarak, Holding Yönetim Kurulu’nda yer alarak, birlikte, tüm grubun stratejik gelişmesinden, gelecek tasarımından ve konsolide performansından sorumlu olacaklardır.

4. Yeni dönemde, Doğan Şirketler Grubu Holding’in ve Doğan Yayın Holding’in Onursal Başkanlığını Aydın Doğan, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Arzuhan Doğan Yalçındağ üstlenecektir.

Yeniden yapılanmanın, Holding ve İştirak genel kurullarının ardından 2010 yılının ilk altı ayı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.”


 

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