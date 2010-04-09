Aydın Doğan, vergi rekortmeni oldu

T24 -

Rahmi Koç 3’üncü sırada

İstanbul birinci

21 mükellefin adı yok

Kira geliri vergisinde birinci Sıtkı Çiftçi

Listede 40 yeni isim yer aldı

BDDK rekortmenin faaliyet iznini 2009’da iptal etmiş

‘Yurtdışında’ deniliyor

Silahlı saldırıya uğramıştı

Sloganı ‘Para Trink’

Seda Sayan bu yıl yok Acun Ilıcalı 45’inci

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, 19 milyon 161 bin 631 liralık vergiyle 2009 yılında Türkiye’nin gelir vergisi rekortmeni oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2009 yılı gelirleri için mart ayında verilen yıllık gelir vergisi ve gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) beyannameleri üzerinden yapılan değerlendirmeleri tamamladı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre Türkiye’nin en fazla gelir vergisi ödeyecek 100 ismi belirlendi.Bu yılki listenin ilk sırasında yer alan Aydın Doğan 1994, 1996, 1998, 2001, 2005 ve 2007 yıllarında olmak üzere 6 kez hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin vergi rekortmeniydi. Dünkü verilere göre işadamı Aydın Doğan, 2009 yılında da hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin vergi rekortmeni oldu. Aydın Doğan böylece 1994 yılından bu yana 12 kez İstanbul rekortmenliğinin yanı sıra 7’nci kez de Türkiye rekortmeni olarak adını en üst sıraya yazdırdı.2009 listesinin ilk sırasında yer alan Aydın Doğan’ı 15.6 milyon liralık vergiyle Kurtuluş Factoring Yönetim Kurulu Başkanı Salvo Taragano ve 11.1 milyon liralık vergiyle Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç izledi.Gelir vergisinde ilk 100 mükellef arasına İstanbul’dan 86, Ankara’dan 8, İzmir’den 3, Bursa, Isparta ve Kocaeli’den de 1’er mükellef girdi.Sadece GMSİ beyanında bulunarak, Türkiye’nin en fazla kira geliri elde eden ilk 100 mükellefinin de 79’u İstanbul’dan, 8’i Ankara’dan, 5’i İzmir’den, 4’ü Bursa’dan, 2’si Düzce’den, 1’i Adana’dan, 1’i Samsun’dan çıktı.- İlk 10’da altı isim 2008 listesiyle örtüşürken, sıralama oldukça farklılık gösterdi.- 2008 birincisi Rahmi Koç, 2009 listesinde üçüncü sırada yer alırken ikinci sıradaki Salvo Taragano listenin sürprizi oldu. Kurtuluş Factoring’in Yönetim Kurulu Başkanı Taragano’nun ofisi 2005’te silahlı saldırıya uğramıştı.- 2008 listesinde üçüncü sırada yer alan Hüsnü Özyeğin, bu kez 10’uncu oldu.- Mustafa Koç dokuzunculuktan altıncılığa yükselirken, Ali Koç ise 15’inci sırada yer aldı.- İlk 10’daki bir diğer sürpriz ise 2008 listesinde 44’üncüyken 2009 listesinde yedinci olan Onur Havayolları’nın sahibi Hamit Cankut Bağana...- 2008 listesinde bulunmayan Nezih Barut ve ablası Nesrin Esirtgen 2009 listesine dokuzuncu ve 11’inci sıralardan girdiler. Abdi İbrahim İlaç şirketinin yüzde 50’şer ortağı konumundaki iki kardeşten Barut şirketin yönetim kurulu başkanlığını, Esirtgen de başkan yardımcılığını yürütüyor. Nezih Barut, geçen yıl Afif Ahmet Paşa Yalısı’nı 58 milyon dolara almasıyla da gündeme gelmişti.- 2009’da en fazla verginin tahakkuk ettiği 100 mükelleften 21’i adının açıklanmasını istemedi. 2008’de bu sayı 31 olmuştu.- Listedeki profesyoneller de dikkat çekti. Beşinci sırada yer alıp adının açıklanmasını istemeyen mükellefin faaliyet türünün ücret ve menkul sermaye iradı olması, üst düzey profesyonel yönetici olduğu izlenimini doğurdu. Koç Holding CEO’su Bülent Bulgurlu 37’nci, Migros CEO’su Bülent Özaydınlı 52’nci sıralarda yer aldı.Kira (gayrimenkul sermaye iradı-GMSİ) rekortmeleri listesinde ilk sırada 1 milyon 441 bin 301 TL tahakkuk ile Sıtkı Çiftçi yer aldı. Sema Cıngıllıoğlu’nun 1 milyon 238 bin 772 TL ile 3’üncü sırada yer aldığı listede Berna Arıoğlu 4’üncü, Burhan Aras 6’ncı, Necat Hepkon 7’nci, Rüksan Ürgüplü 9’uncu sıraya yerleşti. Listenin ilk 10’unda dört GMSİ rekortmeni ismini açıklamak istemedi.- 2008 listesinde olmayan 40 ismin 2009 listesinde yer aldığı gözlendi. 2008 listesinde, 2007’den farklı 20 isim yer almıştı.- Doğan ailesinden Işıl Doğan, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Hanzade Doğan Boyner, Begümhan Doğan Faralyalı ve Vuslat Doğan Sabancı 2009 listesinde yer aldı.- Kapalıçarşı’nın önde gelen kuyumcularından Sait Koç, 39’uncu, Bagfaş’ın kurucusu Recep Gençer 49’uncu, Cevahir Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reşat Cevahir 54’üncü sıradan listeye girdi.- 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in kardeşi ve TMSF’nin el koyduğu Egebank’ın eski sahibi Murat Demirel’in babası Şevket Demirel, 55’inci oldu. Danıştay 2006’da TMSF’nin, Şevket Demirel’in şirketlerini Egebank’tan dolayı takip edemeyeceğine karar vermişti.- Baymak Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan 65’inci, Ankaralı müteahhit Osman Talat Gürbüz 66’ncı, Rönesans İnşaat’ın sahibi Erman Ilıcak’ın babası Bekir Ilıcak 72’nci, Garanti Koza İnşaat’ın sahibi Mehmet Şükrü İlkel 74’üncü oldu.- 81’inci sırada yer alan Sütaş’ın sahibi Muharrem Yılmaz’ın faaliyet konusu olarak otel işletmeciliğinin gösterilmesi dikkat çekti.- Baraj projelerine imza atmasıyla tanınan ERG İnşaat’ın Başkanı Vural Erbilgin 79’uncu, Enka İnşaat’ın ortaklarından ve Şarık Tara’nın kardeşi olan Vildan Gülçelik 83’üncü sırada yer aldı.- Listeye 89’uncu sıradan giren Avram Peres de, ikinci Salvo Taragano gibi faktoring sektöründe faaliyet gösteriyor. Peres’in ortağı olduğu şirket Huzur Faktoring.2009 yılı gelirlerinden yaptığı yaklaşık 45 milyar liralık gelir beyanı ve tahakkuk eden 15 milyon 614 bin liralık vergiyle Türkiye vergi rekortmenleri listesine ilk kez ikinci sıradan giren işadamı Salvo Taragano’nun ortakları arasında bulunduğu faktoring şirketi Kurtuluş Factoring’in faaliyet izninin, yönetmeliklere aykırı usulsüz davranış nedeniyle 2 Nisan 2009 tarihinde iptal edildiği ortaya çıktı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Taragano’nun, ortakları Erdoğan Sevinç ve Abraham Alkota ile birlikte sahip olduğu Kurtuluş Factoring şirketinin faaliyet iznini Faktoring Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesinin 1 numaralı fıkrasının ‘b’ bendine dayanarak iptal etti. Bu bentte, izinsiz hisse devri ya da şube açma gibi konular düzenleniyor.Kurtuluş Faktoring’den alınan bilgiye göre, Salvo Taragano şu an yurtdışında bulunuyor, kendisine şirket çalışanları da ulaşamıyor. Salvo Taragano’nun, Kurtuluş Faktoring şirketinin yanı sıra Taiyi Ampul’de yönetim kurulu üyeliği, Burpet Akaryakıt ile Asko Akaryakıt şirketlerinde de ortaklığı bulunuyor.Daha önce rekortmenler listesinde ‘açık’ ismine rastlanmayan Taragano’nun ismi 2005 yılında bir haraç ve saldırı olayı ile gündeme gelmişti. İddialara göre kendisinden 3 milyon lira haraç isteyen bir çeteye direnen Taragano önce Sarıyer’de kaçırılmak istendi. Bu saldırıdan kurtulan Taragano Kıbrıs’a gitti ve avukatı aracılığı ile şikâyette bulundu.Haraç çetesi, bu şikâyet üzerine Taragano’nun Küçükçekmece’deki şirketine bir araca yerleştirilen uzaktan kumandalı kalaşnikof tüfekle ateş açtı. Olay sonucunda aralarında çete lideri Mesut Yazkan’ın da olduğu 7 kişi tutuklandı.Taragano’nun ortağı olduğu Kurtuluş Faktoring 1993’de kurulmuştu. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kurtuluş Faktoring ‘Para Trink’ sloganını kullanıyordu. Sitede, “Şirketimizde işlem yaparak limitsiz nakit kaynak sağlama olanağınız var” ifadesi dikkat çekiyordu. Kendisini tanıyan az sayıda kişiye göre, Taragano büyük bir servete sahip.Ancak içine kapanık ve yaşamını çok ‘düşük profilli’ sürdürüyor. İstanbul’daki Musevi cemaatinin sosyal hayatının içinde de yer almıyor. Tanıyanlar Taragano’nun özellikle 2005’teki saldırıdan sonra daha da içine kapanık bir hayat yaşamaya başladığını belirtiyor.Türkiye’nin en çok gelir vergisi ödeyecek ilk 100 ismi arasında sanat dünyası da 4 isimle temsil ediliyor. 2 milyon 668 bin 432 lira vergi tahakkuk eden Acun Ilıcalı listeye 45, 2 milyon 351 bin 377 lira vergi ödeyecek olan Mehmet Ali Erbil 53, 1 milyon 705 bin 293 lira vergi ödeyecek olan Cem Yılmaz da 86’ncı sıradan girdi. Listede 98’inci sırada bulunan Beyazıt Öztürk’ün vergisi 1 milyon 550 bin 936 lira olarak tespit edildi. 2008 listesinde 36’ncı olan Seda Sayan’ın 2009 listesinde yer almaması dikkati çekti.