-AYDIN DOĞAN VE KIZINA BERAAT İSTANBUL (A.A) - 06.07.2011 - İş adamı Aydın Doğan ve kızı Vasfiye Hanzade Doğan Boyner'in de aralarında bulunduğu 4 kişinin, ''Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ettikleri'' iddiasıyla yargılandıkları davada beraatlerine karar verildi. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Aydın Doğan, Vasfiye Hanzade Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu katılmadı. Duruşmada sanıkları avukatları temsil etti. Kararını açıklayan mahkeme hakimi, 4 sanığın beraatine hükmetti. -İDDİANAMEDEN- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, soruşturmanın, SPK'nın, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ ile Doğan Gazetecilik AŞ yöneticileri hakkında, gazete kağıdı ve baskı malzemelerinin ithalatı işlemlerine fiili olarak katkısı bulunmayan Doğan ailesinin, yurt dışında kurulu şirketleri üzerinden karşılamak suretiyle ''görevi kötüye kullanma'' suçunu işledikleri iddiasıyla, Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuruyla başladığı anlatılıyordu. Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma sonucunda, eylemin, ''görevi kötüye kullanma'' suçunu oluşturmadığı, ''SPK Kanunu'na muhalefet etmek'' kapsamında kaldığı kanaatine vardığı belirtilen iddianamede, bu nedenle soruşturma dosyasının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği kaydediliyordu. İddianamede, bahsedilen eylemlerle haksız şekilde menfaat sağlandığı iddiasıyla soruşturma dosyasına SPK tarafından üç üniversite öğretim üyesinin imzasını taşıyan bir hukuki mütalaa eklendiği ifade ediliyordu. Şüpheli ve şüphelilerin avukatlarının savunmalarında, ''örtülü kazanç aktarımı'' suçunun oluşmadığını, bu şekilde ürünlerin emsallerine göre daha ucuza mal edildiğini bildirdikleri belirtilen iddianame, şüpheli ve şüpheli avukatlarının sunduğu üniversite öğretim üyeleri tarafından hazırlanan üç ayrı hukuki mütalaada, ''Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırılık'' suçunun unsurlarının oluşmayacağının bildirildiği anlatılıyordu. Rapor ve hukuki görüşlerin değerlendirilmesinin mahkemeye ait olduğu belirtilen iddianamede, Aydın Doğan, Vasfiye Hanzade Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu'nun, 2 yıl 8 ay ile 8 yıl 9 ay arasında hapis cezası öngören 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A-6 ve TCK'nın 43/1. maddesi uyarınca yargılanması isteniyordu.