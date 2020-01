Aydın Doğan: Patronu olsaydım Can Ataklı'yı atmazdım

Ahmet Hakan

Hürriyet, 3 Mart 2012)

Can Ataklı’nın meslek hayatının son günü mü?

Tarafsız Bölge’de “28 Şubat” tartışması yapıyorduk.

Can Ataklı, Hürriyet gazetesini ağır töhmet altında bırakan bir iddia attı ortaya...

Bunun üzerine Aydın Doğan, programa telefonla bağlandı.

Ve sert bir şekilde iddiayı yalanladı.

Can Ataklı’nın hezeyan içinde olduğunu söyledi.

Aydın Doğan bunları söylerken Can Ataklı’nın dudaklarından şu cümle çıktı:

“Bugün meslek hayatımın son günü olabilir.”

Can Ataklı Vatan’da yazıyor.

Vatan’ın sahibi Aydın Doğan değil.

Yani Aydın Doğan’ın Can Ataklı’nın meslek hayatını sona erdirmesi her şeyden önce “teknik” olarak mümkün değil.

Bu açıdan Can Ataklı neden “Bugün meslek hayatımın son günü olabilir” dedi, anlayamadım.

* * *

Dün Aydın Doğan’la görüştüm.

Dedim ki:

“Can Ataklı’nın ‘Bugün meslek hayatımın son günü olabilir’ cümlesini yayında duydunuz mu?”

Cevap verdi:

“Hayır, duymadım.”

Ardından da şunları söyledi:

“Ben Vatan gazetesinin sahibiyken Can Ataklı’yı mahkemeye vermiştim. Hatta tazminat bile kazandım o davadan. Ancak buna rağmen Can Ataklı bizim gazetemizde yazmaya devam etti. Ben şu anda Vatan’ın sahibi değilim. Can Ataklı’nın işine son veremem. Ama Vatan’ın sahibi olsaydım da böyle bir şey yapmazdım.”