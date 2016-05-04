Aydın Doğan Ödülü AFAD'a verildi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 20 yıldır verilen Aydın Doğan Ödülü'ne layık görüldü.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, 20. kuruluş yıldönümünü kutlayan Aydın Doğan Vakfı’nın Yönetim Kurulu, Aydın Doğan Ödülü konusunda bu yıl için yaptığı değerlendirme sonucunda, ülkemizdeki önemli bir soruna dikkat çekmek, bu alanda yapılan çalışmaları ödüllendirmeyi amaçlayarak; geleneksel kategorilerin dışına çıkılarak, Aydın Doğan Ödülü’nün Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kurumuna verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı. AFAD’a ödülü, bu akşam düzenlenecek bir törenle takdim edilecek.

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu, bu karara varırken ülkemizin, rejimin zulmünden ve ülkesinde 5 yıldır devam eden iç savaştan kaçan milyonlarca Suriyeliye kucak açarak sergilediği insani tavrın, önemli bir dış yardım ve katkı almadan hayata geçirilmesinde büyük bir rol oynamış, kısa sürede etkileyici bir organizasyonel kabiliyet ortaya koyarak hizmetler vermiş ve dünyaca örnek gösterilen bir başarı öyküsü sergilemiş olan AFAD’ın değerli çalışmalarının takdir edilmesi görüşünden hareket etti. Yönetim Kurulu, ayrıca bu ödülün AFAD’ın çalışmalarının toplum ve dış dünya tarafından daha iyi bilinmesi ve anlaşılmasına da katkı sağlayacağına dair inancını da dile getirdi.

Afetlerin gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğu gerçeğinden hareketle, afet zararlarını azaltmayı, önlemlerini almayı ve etkilerini azaltmayı amaçlayan AFAD, ‘Afetlere dirençli toplum oluşturmak’ misyonuyla hareket ediyor. AFAD, afet ve acil durumlarla ilgili çalışmalarında sürdürülebilir kalkınmayı esas alarak, risk odaklı, etkili ve güvenilir hizmetler sunan ve yönlendirici bir vizyona sahip bulunuyor.

Aydın Doğan Ödülü, Vakıf kurucusu Aydın Doğan adına düzenleniyor. Ödüllerin hangi dallarda verileceği her yıl, Vakıf Yönetim Kurulu’nca belirleniyor. Aydın Doğan Ödülü, 20 yıldır, gösterdikleri başarılardan dolayı ulusal ve uluslararası platformda övgü kazanan kişi ve kurumlar ile kültür, sanat, edebiyat, bilim alanında verilen eserleri, yaratıcılarının kişiliğinde ödüllendiriyor.

Geçmişten Günümüze Aydın Doğan Ödülleri

1) 1997 Aydın Doğan Ödülü: Roman – Adalet Ağaoğlu

2) 1998 Aydın Doğan Ödülü: Soysal ve Beşeri Bilimler- Prof. Dr. Doğan Kuban ve Prof. Dr. Emre Kongar

3) 1999 Aydın Doğan Ödülü: Görsel Sanatlar- Ara Güler

4) 2000 Aydın Doğan Ödülü: Şiir- Melih Cevdet Anday

5) 2001 Aydın Doğan Ödülü: Tarih- Prof. Dr. İlber Ortaylı

6) 2002 Aydın Doğan Ödülü: Klasik Batı Müziği- Ankara Devlet Konservatuarı

7) 2003 Aydın Doğan Ödülü: Arkeoloji – Ord. Prof. Dr. Sedat Alp ve Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu

Hizmet Ödülü: Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araşt. Enstitüsü

8) 2004 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği – Yücel Paşmakçı

Hizmet Ödülü: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Folklor Kurumu

9) 2005 Aydın Doğan Ödülü: Kent Mimarisi, Kent Dokusu

İzmir Konak Meydanı Düzenlemesi ve Kastamonu Tarihi Kent Dokusu İyileştirme Projeleri

10) 2006 Aydın Doğan Ödülü: Resim- Adnan Varınca

11) 2007 Aydın Doğan Ödülü: Moda Tasarımı- Özlem Süer ve Ümit Ünal

12) 2008 Aydın Doğan Ödülü: Heykel- Seyhun Topuz

13) 2009 Aydın Doğan Ödülü: Tiyatro- Genco Erkal

14) 2010 Aydın Doğan Ödülü: Sinema – Nuri Bilge Ceylan

15) 2011 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği – Mehmet Özbek

Hizmet Ödülü: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı

16) 2012 Aydın Doğan Ödülü: Öykü – Selim İleri

17) 2013 Aydın Doğan Ödülü: Türk Müziği-Prof. Dr. Nevzad Atlığ

Türk Musikisi Vakfı

18) 2014 Aydın Doğan Ödülü: – Ozan Sağdıç

Hizmet Ödülü: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bölümü

19) 2015 Aydın Doğan Ödülü: Roman – Orhan Pamuk