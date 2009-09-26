Aydın Doğan Genelkurmay'a mı gidiyor?

Maliye Bakanlığı'nın, gelirler kontrolörlerinin hazırladığı inceleme raporlarına dayanarak 3.7 milyar liralık vergi aslı ve gecikme cezası kestiği Doğan Yayın Holding “merkezi takdir komisyonu” ile görüşme ve dava yoluna başvurmaya hazırlanırken Aydın Doğan'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile bir araya geleceği iddia edildi.

MALİYE DOĞAN'DAN REKOR TEMİNAT İSTEDİ



Doğan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ'dan randevu talep ederek karargâha gitmek için başvuruda bulunduğuna ilişkin haber Taraf'ta yayımlandı.

Taraf gazetesinin haberinde (26 Eylül 2009) şu ifadelere yer verildi:



Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, Doğan Grubu’na kestiği cezanın ardından hükümetten istediği yanıtı alamayan Aydın Doğan, pazartesi günü Karargâh’a giderek Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’la bir görüşme yapacak. Görüşmenin gündemi Doğan Grubu’na kesilen 3.75 milyar liralık ceza.



Aydın Doğan görüşmeye yalnız gitmeyecek. Genelkurmay Başkanlığı’nda görüşmeye Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu Üyesi Soner Gedik de katılacak. Gedik’in yanı sıra Doğan Grubu’nda çalışan üst düzey iki gazetecinin de Karargâh’ta olması bekleniyor.

Randevu talebi ‘not’ edildi



Taraf’ın Genelkurmay’da görevli bir askeri yetkiliden aldığı bilgiye göre randevu talebi Aydın Doğan’dan geldi.



Askeri yetkili, görüşmenin içeriğinin gruba kesilen ceza olduğunu, görüşmenin de kayıtlara “özel bir konu” olarak “not edildiğini” söyledi.







