Aydın Doğan çalışanlarıyla vedalaşacaktı; tören ertelendi

Hürriyet, Posta, Kanal D, CNNTürk'ü bünyesinde bulunduran Doğan Medya Grubu, geçtiğimiz günlerde iktidara yakınlığıyla bilinen Demirören grubuna satıldı. Aydın Doğan ile kızı Arzuhan Yalçındağ’ın bu sabah Doğan TV Center ile Hürriyet Dünyası'na giderek çalışanlarla vedaşması bekleniyordu. Ancak törenin pazartesi gününe ertelendiği belirtildi.

Birdenbire her şey iptal edildi

Medyaradar’ın ulaştığı bilgiye göre; bu sabah Doğan TV Center ile Hürriyet Dünyası'nda hummalı bir çalışma vardı. Her yere kırmızı halılar serilmişti ve Aydın Doğan ile kızı Arzuhan Yalçındağ’ın gelip çalışanlarla vedalaşması bekleniyordu. Ancak ne olduysa birden bu vedalaşma töreninden vazgeçildi ve her şey Pazartesi gününe bırakıldı.

Medya binası içinde yönetimden çalışanlara net bir açıklama yapılmaması da kafalarda soru işareti bıraktı. Çalışanlar arasında ‘satışın iptal edilebileceği’ yönünde çıkan söylenti kısa sürede hızla yayıldı.

Daha önce satıp geri aldı

Aydın Doğan, 1998’de Milliyet gazetesini işadamı Korkmaz Yiğit’e satıp, yaşanan tartışma ve tepkiler üzerine geri almıştı.