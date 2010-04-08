Aydın Doğan bir kez daha vergi rekortmeni

2009 yılı gelirleri için Mart ayında verilen yıllık gelir vergisi ve gayri menkul sermaye iradı (GMSİ) beyannameleri üzerinden yapılan değerlendirmeler tamamlandı ve Türkiye'nin en fazla gelir vergisi ödeyecek 100 ismi belirlendi.



Gelir vergisinde ilk 100 mükellef arasına İstanbul'dan 86, Ankara'dan 8, İzmir'den 3, Bursa, Isparta ve Kocaeli'den de 1'er mükellef girdi. Sadece GMSİ beyanında bulunarak, Türkiye'nin en fazla kira geliri elde eden ilk 100 mükellefinin de 79'u İstanbul'dan, 8'i Ankara'dan, 5'i İzmir'den, 4'ü Bursa'dan, 2'si Düzce'den, 1'i Adana'dan, 1'i Samsun'dan çıktı.





AYDIN DOĞAN REKORTMEN OLDU





Gelir vergisi rekortmenleri listesinin ilk sırasında geçen yılın Türkiye 2'incisi Aydın Doğan yer aldı. 2008 gelirleri için kendisine 12 milyon 187 bin 633 lira vergi tahakkuk eden Aydın Doğan'ın 2009 gelirleri için ödeyeceği vergi tutarı, 19 milyon 161 bin 631 lira olarak hesaplandı.



Bu yıl listenin 2'inci sırasına sürpriz bir isim girdi. Kurtuluş Factoring Yönetim Kurulu Başkanı Salvo Taragano 15 milyon 614 bin 144 liralık vergiyle Aydın Doğan'ı izledi.Geçen yılın Türkiye rekortmeni Rahmi Koç ise 11 milyon 160 bin 788 liralık gelir vergisiyle 3'üncü oldu.



Listede, Semahat Sevim Arsel 9 milyon 587 bin 634 liralık vergiyle 4'üncü, Mustafa Koç 7 milyon 312 bin 597 liralık vergiyle 6'ıncı, Onur-Air ortaklarından Hamit Cankut Bağana 7 milyon 202 bin 890 liralık vergi ile 7'inci, Suna Kıraç 6 milyon 841 bin 142 liralık vergiyle 8'inci, Nezih Barut 6 milyon 658 bin 948 liralık vergi ile 9'uncu olarak sıralandı.



Listenin 10'uncu sırasında ise 6 milyon 488 bin 220 liralık vergi ile geçen yılın Türkiye 3'üncüsü Hüsnü Özyeğin yer aldı. Listenin 5'inci sırasında bulunan alan ve kendisine 7 milyon 986 bin 148 lira vergi tahakkuk eden mükellef ise isminin açıklanmasını istemedi.



Bu arada gelir vergisi rekortmenleri listesinde Turgay Ciner 16, Murat Ülker 18, Avukat Ahmet Pekin 20, Şarık Tara 21, Arzuhan Yalçındağ 22, Bülent Bulgurlu 37, Ömer Sabancı 57, Demir Sabancı 61 ve Emine Kamışlı 69'uncu oldu.





SANAT DÜNYASINDAN 4 İSİM





Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyecek ilk 100 ismi arasında sanat dünyası da 4 isimle temsil ediliyor.2 milyon 668 bin 432 lira vergi tahakkuk eden Acun Ilıcalı listeye 45, 2 milyon 351 bin 377 lira vergi ödeyecek olan Mehmet Ali Erbil 53, 1 milyon 705 bin 293 lira vergi ödeyecek olan Cem Yılmaz da 86'ıncı sıradan girdi.



Listede 98'inci sırada bulunan Beyazıt Öztürk'ün vergisi de 1 milyon 550 bin 936 lira olarak tespit edildi. İlk 100'ün 61'inin geliri de menkul kıymet gelirlerinden oluştu.





KİRA GELİRİNDE REKORTMEN DEĞİŞMEDİ





2009 vergilendirme dönemi GMSİ gelirleri için ödenecek gelir vergisinde ise listenin ilk sırasında son yılların değişmeyen ismi Sıtkı Çiftçi yer aldı. Çiftçinin kira gelirleri için ödeyeceği gelir vergisi tutarı 1 milyon 441 bin 301 lira olarak belirlendi.



2'inci sıradaki mükellef isminin açıklanmasını istemezken, Sema Cıngıllıoğlu 1 milyon 238 bin 772 liralık vergiyle GMSİ listesinde Türkiye 3'üncüsü oldu.





İLK 100 MÜKELLEF...



Gelir İdaresi Başkanlığı'nın değerlendirmeleri sonucunda 2009 vergilendirme dönemi gelir vergisi rekortmenleri şu şekilde sıralandı:



ADI SOYADI FAALİYET TÜRÜ TAHAKKUK TUTARI İLİ (TL)

1-Aydın Doğan Menk. Yat. Ort. 19.161.631,50 İst.

2-Salvo Taragano Menk. Yat. Ort. 15.614.144,46 İst.

3-Mustafa Rahmi Koç MSİ-Ücret-GMSİ 11.160.788,98 Ank.

4-Semahat Sevim Arsel Menk. Yat. Ort. 9.587.634,98 İst.

5-(*) Ücret-MSİ 7.986.148,99 İst.

6-Mustafa Vehbi Koç Menk. Kıy. Faaliyeti 7.312.597,03 İst.

7-Hamit Cankut Bağana Gayrimenkul 7.202.890,43 İst.

8-Suna Kıraç Menk. Kıy. Faaliyeti 6.841.142,78 İst.

9-Nezih Barut Menk. Yat. ort. 6.658.948,44 İst.

10-Hüsnü Mustafa Özyeğin Menk. Yat. Ort. 6.488.220,27 İst.

11-Nesrin Esirtgen Menk. Kıy. Faaliyeti 5.950.806,50 İst.

12-Mehmet Oğuz Gürsel Ticari kazanç 5.848.906,08 Ank.

13-Mehmet Ömer Koç Menk. Kıy. Faaliyeti 5.733.688,53 İst.

14-Güner Zeynep Yüceer Ecz. Ürünleri 5.616.881,31 İst.

15-Yıldırım Ali Koç Menk. Kıy. Faaliyeti 5.603.005,43 İst.

16-Turgay Ciner M.S.İ 5.287.421,07 İst.

17-(*) Menk. Kıy. Faaliyeti 5.225.161,35 İst.

18-Murat Ülker Menk. Kıy. Faaliyeti 4.027.010,85 İst.

19-(*) Reklam Ajansları 4.013.433,81 Kocaeli

20-Ahmed Pekin Avukat 4.010.684,06 İst.

21-Şarık Tara Menk. Yat. Ort. 3.944.858,94 İst.

22-Arzuhan Yalçındağ Menk. Kıy. Faaliyeti 3.910.556,85 İst.

23-(*) Gayrimenkul 3.718.681,80 İst.

24-İzzet Bayraktar MSİ-GMSİ 3.613.364,75 İst.

25-Hanzade Vasfiye Doğan Gayrimenkul 3.552.656,65 İst.

26-(*) Seramik ve Porselen 3.545.797,76 İst.

27-Begümhan Doğan Faralyalı İştirak kazancı 3.537.090,05 İst.

28-Vuslat Sabancı Menk. Kıy. Faaliyeti 3.495.378,80 İst.

29-(*) Menk. Kıy. Faaliyeti 3.460.088,44 İst.

30-Ahsen Özokur Menk. Kıy. Faaliyeti 3.433.542,06 İst.

31-Işıl Doğan Menk. Yat. Ort. 3.387.825,90 İst.

32-(*) Menk. Kıy. Faaliyeti 3.269.894,72 İst.

33-(*) Gayrimenkul 3.214.035,65 İst.

34-(*) Menk. Kıy. Faaliyeti 3.210.359,27 İst.

35-Mehmet Fatih Karamancı Menk. Kıy. Faaliyeti 3.202.392,52 İst.

36-Ali İbrahimağaoğlu Menk. Yat. Ort. 3.201.981,64 İst.

37-Bülent Bulgurlu Menk. Kıy. Faaliyeti 3.183.881,78 İst.

38-(*) Gayrimenkul 3.160.298,37 İst.

39-Sait Koç MSİ 3.073.647,05 Ank.

40-(*) Gayrimenkul 3.018.054,83 İst.

41-Hatice Bayraktar MSİ-GMSİ 2.999.267,49 İst.

42-(*) Avukat 2.872.513,18 İst.

43-Serra Sabancı Menk. Kıy. Faaliyeti 2.865.273,80 İst.

44-(*) Menk. Yat. ort. 2.770.260,93 İst.

45-Ali Acun Ilıcalı Sanatçı 2.668.432,33 İst.

46-Suzan Sabancı Dinçer Menk. Yat. Ort. 2.647.096,97 İst.

47-(*) Menk. Yat. Ort. 2.628.232,49 İst.

48-Ahmet Sedid Kurutluoğlu Avukat 2.602.349,61 İst.

49-Recep Gençer Menk. Yat. Ort. 2.592.767,12 İst.

50-(*) Avukat 2.568.791,17 İst.

51-Çiğdem Sabancı Bilen Menk. Yat. Ort. 2.417.046,30 İst.

52-Fevzi Bülent Özaydınlı Müesseselere 2.355.052,87 İst.

53-Mehmet Ali Erbil Sanatçı 2.351.377,67 İst.

54-Reşat Cevahir İnşaat-Taahhüt 2.266.726,68 İst.

55-Şevket Demirel GMSİ 2.217.411,54 Isparta

56-Şevket Sabancı Menk. Kıy. Faaliyeti 2.208.923,39 İst.

57-Ömer Sabancı Menk. Kıy. Faaliyeti 2.169.049,53 İst.

58-Demet Çetindoğan Menk. Kıy. Faaliyeti 2.161.531,87 İst.

59-Fatma Rezan Hasoğlu MSİ 2.160.866,20 İst.

60-(*) Elk. Ev. Aletleri Top. 2.152.289,77 İst.

61-Demir Sabancı Menk. Kıy. Faaliyeti 2.136.077,22 İst.

62-Sait Ferhat Özdamar Gayrimenkul 2.107.395,63 İst.

63-Lucien Arkas MSİ-GMSİ-Ücret 2.059.076,60 İzmir

64-Raim Tabakoğlu Gayrimenkul 2.048.279,49 İst.

65-Mehmet Murat Akdoğan Gayrimenkul 2.034.073,63 İst.

66-Osman Talat Gürbüz GMSİ-MSİ-DKİ 2.006.457,15 Ank.

67-Canan Çelebioğlu Tokgöz Menk. Yat. Ort. 1.967.663,23 İst.

68-(*) Ücret-MSİ-GMSİ 1.962.730,72 İst.

69-Emine Kamışlı İştirak kazancı 1.961.545,10 İst.

70-Avni Çelik Gayrimenkul 1.952.585,33 İst.

71-Can Çelebioğlu Gayrimenkul 1.925.546,38 İst.

72-Bekir Ilıcak DKİ 1.900.127,75 Ank.

73-Ali İsmail Sabancı Menk. Kıy. Faaliyeti 1.899.668,65 İst.

74-Mehmet Şükrü İlkel Menk. Kıy. Faaliyeti 1.879.211,88 İst.

75-Zümrüt Ağırbaş Finansal Kiralama 1.833.618,68 İst.

76-Ferizan Peker Tıbbi Alet Toptan 1.830.679,08 İst.

77-İsmet Üner Menk. Kıy. Faaliyeti 1.797.706,52 İst.

78-Salih Recep İşgören GMSİ-MSİ 1.781.852,65 İzmir

79-Vural Erbilgin MSİ 1.758.795,58 Ank.

80-Melih Murat Dural Ticari Kazanç 1.757.897,69 Ank.

81-Muharrem Yılmaz Otel (Lokantasız) 1.754.872,26 Bursa

82-Nail Özkardeş GMSİ-MSİ 1.754.612,86 İzmir

83-Vildan Gülçelik İştirak kazancı 1.726.800,72 İst.

84-Hasan Bengü İştirak kazancı 1.724.423,51 İst.

85-Mehmet Gün Avukat 1.711.792,56 İst.

86-Cem Yılmaz Sanatçı 1.705.293,70 İst.

87-Zeynel Abidin Erdem Gayrimenkul 1.700.294,16 İst.

88-(*) Gayrimenkul 1.691.463,02 İst.

89-Avram Peres Menk. Kıy. Faaliyeti 1.647.200,01 İst.

90-Mehmet Sinan Tara Menk. Yat.Ort. 1.640.809,45 İst.

91-(*) İştirak kazancı 1.580.357,61 İst.

92-(*) Menk. Yat. Ort. 1.579.851,09 İst.

93-Hanifi Tekin Diğer kazanç 1.572.102,63 İst.

94-Orhan Naci Bakır MSİ-GMSİ 1.560.472,27 Ank.

95-Erim Bener Avukat 1.559.045,73 İst.

96-Sadık Akman Banka faizi 1.551.884,89 İst.

97-(*) Müesseselere Y. 1.551.710,76 İst.

98-Beyazıt Öztürk Sanatçı 1.550.936,00 İst.

99-İsmail Ali Dağbaşı Elektrik Malz. 1.546.732,37 İst.

100-Cem Bilginer MSİ 1.541.080,93 İst.



(*) İsminin açıklanmasını istemiyor.







SON 10 YILIN REKORTMENLERİ







Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığı, son 10 yılın gelir vergisi rekortmenlerini de şöyle açıklamıştı:



YILLAR - VERGİ REKORTMENİ

2009 Aydın Doğan-İstanbul

2008 Rahmi Koç-Ankara

2007 Aydın Doğan-İstanbul

2006 Demir Sabancı-İstanbul

2005 Aydın Doğan-İstanbul

2004 Talip Kahraman-Ankara

2003 Talip Kahraman-Ankara

2002 Cemil Özgür-Ankara

2001 Aydın Doğan-İstanbul

2000 Demir Sabancı-İstanbul



KİRA GELİRİ REKORTMENLERİ



GMSİ 2009 vergilendirme dönemi gelir vergisi rekortmenlerinde ise ilk 25'de şöyle:



ADI SOYADI TAHAKKUK TUTARI İL (TL)

1-Sıtkı Çiftçi 1.441.301,32 İst.

2-(*) 1.344.567,41 İst.

3-Sema Cıngıllıoğlu 1.238.772,05 İst.

4-Berna Arıoğlu 1.149.357,35 İst.

5-(*) 1.088.657,41 İst.

6-Burhan Aras 1.084.065,81 İst.

7-Necat Hepkon 1.054.182,85 İst.

8-(*) 974.269,26 İst.

9-Rüksan Ürgüplü 958.658,40 İst.

10-(*) 951.992,11 İst.

11-Tekin Esen 937.360,13 İst.

12-Ahmet Haluk Karamanoğlu 931.142,92 İst.

13-Mustafa Çıkrıkçıoğlu 790.956,52 İst.

14-Kemal Çolak 783.542,27 İst.

15-Hatice Taciser Engin 771.054,25 İst.

16-(*) 734.634,08 İst.

17-Mehmet Çıkrıkçıoğlu 729.046,05 İst.

18-Şükrü Karagül 723.284,44 Bursa

19-Yücel Mermer 683.356,91 İst.

20-Fahri Ateş 682.579,34 İst.

21-(*) 674.071,20 İzmir

22-(*) 665.045,98 İst.

23-Nuran Karagül 643.235,05 Bursa

24-Funda Acar 639.288,79 İst.

25-(*) 628.732,04 İst.

