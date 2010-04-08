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Ekonomi

Aydın Doğan bir kez daha vergi rekortmeni

Aydın Doğan, 19 milyon 161 bin 631 liralık vergiyle rekortmenler listesinin başında yer aldı.

08 Nisan 2010 03:00

T24- Türkiye'nin gelir vergisi rekortmenleri belli oldu. Aydın Doğan, 19 milyon 161 bin 631 liralık vergiyle rekortmenler listesinin başında yer aldı.

2009 yılı gelirleri için Mart ayında verilen yıllık gelir vergisi ve gayri menkul sermaye iradı (GMSİ) beyannameleri üzerinden yapılan değerlendirmeler tamamlandı ve Türkiye'nin en fazla gelir vergisi ödeyecek 100 ismi belirlendi.

Gelir vergisinde ilk 100 mükellef arasına İstanbul'dan 86, Ankara'dan 8, İzmir'den 3, Bursa, Isparta ve Kocaeli'den de 1'er mükellef girdi. Sadece GMSİ beyanında bulunarak, Türkiye'nin en fazla kira geliri elde eden ilk 100 mükellefinin de 79'u İstanbul'dan, 8'i Ankara'dan, 5'i İzmir'den, 4'ü Bursa'dan, 2'si Düzce'den, 1'i Adana'dan, 1'i Samsun'dan çıktı.


AYDIN DOĞAN REKORTMEN OLDU


Gelir vergisi rekortmenleri listesinin ilk sırasında geçen yılın Türkiye 2'incisi Aydın Doğan yer aldı. 2008 gelirleri için kendisine 12 milyon 187 bin 633 lira vergi tahakkuk eden Aydın Doğan'ın 2009 gelirleri için ödeyeceği vergi tutarı, 19 milyon 161 bin 631 lira olarak hesaplandı.

Bu yıl listenin 2'inci sırasına sürpriz bir isim girdi. Kurtuluş Factoring Yönetim Kurulu Başkanı Salvo Taragano 15 milyon 614 bin 144 liralık vergiyle Aydın Doğan'ı izledi.Geçen yılın Türkiye rekortmeni Rahmi Koç ise 11 milyon 160 bin 788 liralık gelir vergisiyle 3'üncü oldu.

Listede, Semahat Sevim Arsel 9 milyon 587 bin 634 liralık vergiyle 4'üncü, Mustafa Koç 7 milyon 312 bin 597 liralık vergiyle 6'ıncı, Onur-Air ortaklarından Hamit Cankut Bağana 7 milyon 202 bin 890 liralık vergi ile 7'inci, Suna Kıraç 6 milyon 841 bin 142 liralık vergiyle 8'inci, Nezih Barut 6 milyon 658 bin 948 liralık vergi ile 9'uncu olarak sıralandı.

Listenin 10'uncu sırasında ise 6 milyon 488 bin 220 liralık vergi ile geçen yılın Türkiye 3'üncüsü Hüsnü Özyeğin yer aldı. Listenin 5'inci sırasında bulunan alan ve kendisine 7 milyon 986 bin 148 lira vergi tahakkuk eden mükellef ise isminin açıklanmasını istemedi.

Bu arada gelir vergisi rekortmenleri listesinde Turgay Ciner 16, Murat Ülker 18, Avukat Ahmet Pekin 20, Şarık Tara 21, Arzuhan Yalçındağ 22, Bülent Bulgurlu 37, Ömer Sabancı 57, Demir Sabancı 61 ve Emine Kamışlı 69'uncu oldu.


SANAT DÜNYASINDAN 4 İSİM


Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyecek ilk 100 ismi arasında sanat dünyası da 4 isimle temsil ediliyor.2 milyon 668 bin 432 lira vergi tahakkuk eden Acun Ilıcalı listeye 45, 2 milyon 351 bin 377 lira vergi ödeyecek olan Mehmet Ali Erbil 53, 1 milyon 705 bin 293 lira vergi ödeyecek olan Cem Yılmaz da 86'ıncı sıradan girdi.

Listede 98'inci sırada bulunan Beyazıt Öztürk'ün vergisi de 1 milyon 550 bin 936 lira olarak tespit edildi. İlk 100'ün 61'inin geliri de menkul kıymet gelirlerinden oluştu.


KİRA GELİRİNDE REKORTMEN DEĞİŞMEDİ


2009 vergilendirme dönemi GMSİ gelirleri için ödenecek gelir vergisinde ise listenin ilk sırasında son yılların değişmeyen ismi Sıtkı Çiftçi yer aldı. Çiftçinin kira gelirleri için ödeyeceği gelir vergisi tutarı 1 milyon 441 bin 301 lira olarak belirlendi.

2'inci sıradaki mükellef isminin açıklanmasını istemezken, Sema Cıngıllıoğlu 1 milyon 238 bin 772 liralık vergiyle GMSİ listesinde Türkiye 3'üncüsü oldu.


İLK 100 MÜKELLEF...

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın değerlendirmeleri sonucunda 2009 vergilendirme dönemi gelir vergisi rekortmenleri şu şekilde sıralandı:          

ADI SOYADI                FAALİYET TÜRÜ               TAHAKKUK TUTARI İLİ   (TL)
1-Aydın Doğan               Menk. Yat. Ort.                  19.161.631,50 İst.     
2-Salvo Taragano            Menk. Yat. Ort.               15.614.144,46 İst.     
3-Mustafa Rahmi Koç         MSİ-Ücret-GMSİ        11.160.788,98 Ank.     
4-Semahat Sevim Arsel       Menk. Yat. Ort.          9.587.634,98 İst.     
5-(*)                       Ücret-MSİ                                     7.986.148,99 İst.     
6-Mustafa Vehbi Koç         Menk. Kıy. Faaliyeti      7.312.597,03 İst.    
7-Hamit Cankut Bağana       Gayrimenkul            7.202.890,43 İst.     
8-Suna Kıraç                Menk. Kıy. Faaliyeti             6.841.142,78 İst.     
9-Nezih Barut               Menk. Yat. ort.                      6.658.948,44 İst.     
10-Hüsnü Mustafa Özyeğin    Menk. Yat. Ort.        6.488.220,27 İst.     
11-Nesrin Esirtgen          Menk. Kıy. Faaliyeti        5.950.806,50 İst.     
12-Mehmet Oğuz Gürsel       Ticari kazanç            5.848.906,08 Ank.     
13-Mehmet Ömer Koç          Menk. Kıy. Faaliyeti   5.733.688,53 İst.     
14-Güner Zeynep Yüceer      Ecz. Ürünleri             5.616.881,31 İst.     
15-Yıldırım Ali Koç         Menk. Kıy. Faaliyeti           5.603.005,43 İst.     
16-Turgay Ciner             M.S.İ                                    5.287.421,07 İst.     
17-(*)                      Menk. Kıy. Faaliyeti                     5.225.161,35 İst.     
18-Murat Ülker              Menk. Kıy. Faaliyeti            4.027.010,85 İst.     
19-(*)                      Reklam Ajansları                       4.013.433,81 Kocaeli     
20-Ahmed Pekin              Avukat                              4.010.684,06 İst.     
21-Şarık Tara               Menk. Yat. Ort.                     3.944.858,94 İst.     
22-Arzuhan Yalçındağ        Menk. Kıy. Faaliyeti     3.910.556,85 İst.     
23-(*)                      Gayrimenkul                               3.718.681,80 İst.     
24-İzzet Bayraktar          MSİ-GMSİ                           3.613.364,75 İst.     
25-Hanzade Vasfiye Doğan    Gayrimenkul          3.552.656,65 İst.     
26-(*)                      Seramik ve Porselen                3.545.797,76 İst.     
27-Begümhan Doğan Faralyalı İştirak kazancı    3.537.090,05 İst.     
28-Vuslat Sabancı           Menk. Kıy. Faaliyeti        3.495.378,80 İst.     
29-(*)                      Menk. Kıy. Faaliyeti                    3.460.088,44 İst.     
30-Ahsen Özokur             Menk. Kıy. Faaliyeti        3.433.542,06 İst.     
31-Işıl Doğan               Menk. Yat. Ort.                     3.387.825,90 İst.     
32-(*)                      Menk. Kıy. Faaliyeti                    3.269.894,72 İst.     
33-(*)                      Gayrimenkul                               3.214.035,65 İst.     
34-(*)                      Menk. Kıy. Faaliyeti                    3.210.359,27 İst.     
35-Mehmet Fatih Karamancı   Menk. Kıy. Faaliyeti   3.202.392,52 İst.     
36-Ali İbrahimağaoğlu       Menk. Yat. Ort.             3.201.981,64 İst.     
37-Bülent Bulgurlu          Menk. Kıy. Faaliyeti        3.183.881,78 İst.     
38-(*)                      Gayrimenkul                               3.160.298,37 İst.     
39-Sait Koç                 MSİ                                          3.073.647,05 Ank.     
40-(*)                      Gayrimenkul                               3.018.054,83 İst.     
41-Hatice Bayraktar         MSİ-GMSİ                        2.999.267,49 İst.     
42-(*)                      Avukat                                          2.872.513,18 İst.     
43-Serra Sabancı            Menk. Kıy. Faaliyeti        2.865.273,80 İst.     
44-(*)                      Menk. Yat. ort.                             2.770.260,93 İst.     
45-Ali Acun Ilıcalı         Sanatçı                                 2.668.432,33 İst.     
46-Suzan Sabancı Dinçer     Menk. Yat. Ort.         2.647.096,97 İst.     
47-(*)                      Menk. Yat. Ort.                            2.628.232,49 İst.     
48-Ahmet Sedid Kurutluoğlu  Avukat                     2.602.349,61 İst.     
49-Recep Gençer             Menk. Yat. Ort.               2.592.767,12 İst.     
50-(*)                      Avukat                                          2.568.791,17 İst.
51-Çiğdem Sabancı Bilen     Menk. Yat. Ort.        2.417.046,30 İst.     
52-Fevzi Bülent Özaydınlı   Müesseselere           2.355.052,87 İst.     
53-Mehmet Ali Erbil         Sanatçı                           2.351.377,67 İst.     
54-Reşat Cevahir            İnşaat-Taahhüt             2.266.726,68 İst.     
55-Şevket Demirel           GMSİ                               2.217.411,54 Isparta     
56-Şevket Sabancı           Menk. Kıy. Faaliyeti       2.208.923,39 İst.     
57-Ömer Sabancı             Menk. Kıy. Faaliyeti   2.169.049,53 İst.     
58-Demet Çetindoğan         Menk. Kıy. Faaliyeti   2.161.531,87 İst.     
59-Fatma Rezan Hasoğlu      MSİ                    2.160.866,20 İst.     
60-(*)                      Elk. Ev. Aletleri Top. 2.152.289,77 İst.     
61-Demir Sabancı            Menk. Kıy. Faaliyeti   2.136.077,22 İst.     
62-Sait Ferhat Özdamar      Gayrimenkul            2.107.395,63 İst.     
63-Lucien Arkas             MSİ-GMSİ-Ücret         2.059.076,60 İzmir     
64-Raim Tabakoğlu           Gayrimenkul            2.048.279,49 İst.     
65-Mehmet Murat Akdoğan     Gayrimenkul            2.034.073,63 İst.     
66-Osman Talat Gürbüz       GMSİ-MSİ-DKİ           2.006.457,15 Ank.     
67-Canan Çelebioğlu Tokgöz  Menk. Yat. Ort.        1.967.663,23 İst.     
68-(*)                      Ücret-MSİ-GMSİ         1.962.730,72 İst.     
69-Emine Kamışlı            İştirak kazancı        1.961.545,10 İst.     
70-Avni Çelik               Gayrimenkul            1.952.585,33 İst.     
71-Can Çelebioğlu           Gayrimenkul            1.925.546,38 İst.     
72-Bekir Ilıcak             DKİ                    1.900.127,75 Ank.     
73-Ali İsmail Sabancı       Menk. Kıy. Faaliyeti   1.899.668,65 İst.     
74-Mehmet Şükrü İlkel       Menk. Kıy. Faaliyeti   1.879.211,88 İst.     
75-Zümrüt Ağırbaş           Finansal Kiralama      1.833.618,68 İst.     
76-Ferizan Peker            Tıbbi Alet Toptan      1.830.679,08 İst.     
77-İsmet Üner               Menk. Kıy. Faaliyeti   1.797.706,52 İst.     
78-Salih Recep İşgören      GMSİ-MSİ               1.781.852,65 İzmir     
79-Vural Erbilgin           MSİ                    1.758.795,58 Ank.     
80-Melih Murat Dural        Ticari Kazanç          1.757.897,69 Ank.     
81-Muharrem Yılmaz          Otel (Lokantasız)      1.754.872,26 Bursa     
82-Nail Özkardeş            GMSİ-MSİ               1.754.612,86 İzmir     
83-Vildan Gülçelik          İştirak kazancı        1.726.800,72 İst.     
84-Hasan Bengü              İştirak kazancı        1.724.423,51 İst.     
85-Mehmet Gün               Avukat                 1.711.792,56 İst.     
86-Cem Yılmaz               Sanatçı                1.705.293,70 İst.     
87-Zeynel Abidin Erdem      Gayrimenkul            1.700.294,16 İst.     
88-(*)                      Gayrimenkul            1.691.463,02 İst.     
89-Avram Peres              Menk. Kıy. Faaliyeti   1.647.200,01 İst.     
90-Mehmet Sinan Tara        Menk. Yat.Ort.         1.640.809,45 İst.     
91-(*)                      İştirak kazancı        1.580.357,61 İst.     
92-(*)                      Menk. Yat. Ort.        1.579.851,09 İst.     
93-Hanifi Tekin             Diğer kazanç           1.572.102,63 İst.     
94-Orhan Naci Bakır         MSİ-GMSİ               1.560.472,27 Ank.     
95-Erim Bener               Avukat                 1.559.045,73 İst.     
96-Sadık Akman              Banka faizi            1.551.884,89 İst.     
97-(*)                      Müesseselere Y.        1.551.710,76 İst.     
98-Beyazıt Öztürk           Sanatçı                1.550.936,00 İst.     
99-İsmail Ali Dağbaşı       Elektrik Malz.         1.546.732,37 İst.     
100-Cem Bilginer            MSİ                    1.541.080,93 İst.          

(*) İsminin açıklanmasını istemiyor.



SON 10 YILIN REKORTMENLERİ



Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığı, son 10 yılın gelir vergisi rekortmenlerini de şöyle açıklamıştı:          

YILLAR - VERGİ REKORTMENİ    
2009    Aydın Doğan-İstanbul     
2008    Rahmi Koç-Ankara     
2007    Aydın Doğan-İstanbul     
2006    Demir Sabancı-İstanbul     
2005    Aydın Doğan-İstanbul     
2004    Talip Kahraman-Ankara     
2003    Talip Kahraman-Ankara     
2002    Cemil Özgür-Ankara     
2001    Aydın Doğan-İstanbul     
2000    Demir Sabancı-İstanbul          

KİRA GELİRİ REKORTMENLERİ

GMSİ 2009 vergilendirme dönemi gelir vergisi rekortmenlerinde ise ilk 25'de şöyle:

ADI SOYADI                                        TAHAKKUK TUTARI  İL     (TL)     
1-Sıtkı Çiftçi                                              1.441.301,32   İst.     
2-(*)                                                           1.344.567,41   İst.     
3-Sema Cıngıllıoğlu                               1.238.772,05   İst.     
4-Berna Arıoğlu                                       1.149.357,35   İst.     
5-(*)                                                           1.088.657,41   İst.     
6-Burhan Aras                                         1.084.065,81   İst.    
7-Necat Hepkon                                      1.054.182,85   İst.     
8-(*)                                                               974.269,26   İst.     
9-Rüksan Ürgüplü                                     958.658,40   İst.     
10-(*)                                                            951.992,11   İst.     
11-Tekin Esen                                            937.360,13   İst.     
12-Ahmet Haluk Karamanoğlu               931.142,92   İst.     
13-Mustafa Çıkrıkçıoğlu                           790.956,52   İst.    
14-Kemal Çolak                                        783.542,27   İst.     
15-Hatice Taciser Engin                          771.054,25   İst.     
16-(*)                                                           734.634,08   İst.     
17-Mehmet Çıkrıkçıoğlu                          729.046,05   İst.     
18-Şükrü Karagül                                     723.284,44   Bursa     
19-Yücel Mermer                                      683.356,91   İst.     
20-Fahri Ateş                                             682.579,34   İst.     
21-(*)                                                          674.071,20   İzmir     
22-(*)                                                          665.045,98   İst.     
23-Nuran Karagül                                    643.235,05   Bursa     
24-Funda Acar                                          639.288,79   İst.     
25-(*)                                                           628.732,04   İst. 

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