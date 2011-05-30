Aydın Doğan Almanya'da turizme yatırım yapacak

T24-Almanya'nın önde gelen siyasi dergilerinden Focus, Aydın Doğan'ın, Almanya'daki 5 yıldızlı 5 büyük oteli satın almak için 380 milyon avro teklif ettiğini yazdı.



Dergide ''Kod adı devekuşu'' başlığıyla verilen haberde, Kempinski oteller zincirinin sahibi olan Octavian King Holding'in, ''Devekuşu Projesi'' adı altında sürdürdüğü gizli görüşmeler ile Hamburg'daki Kempinski Hotel Atlantic'i, Berlin'deki Hotel Bristol'u, Dresden kentindeki Taschenbergpalais otelini, Eltville kasabasındaki ''Schloss Reinhartshausen'' otelini ve Frankfurt kentindeki Hotel Gravenbruch'u topluca satmayı düşündüğü belirtildi.



Almanya'da tanınmış otel sahibi Dieter Bock'un, Kempinski Hotel Atlantic'te yediği bir yemek sırasında, bir parça sığır etinin boğazına takılarak ölmesinden sonra otellerin topluca satılmasına karar veren holdingin, otelleri tanıttığı 33 sayfalık bir broşür hazırladığı, otellerin pahalı olması nedeni ile fazla alıcı olmadığı, kurtuluşun İstanbul'dan gelebileceği ifade edildi.



Doğan'ın görüşmelerdeki ara bulucusunun da Yeşiller Partisi Berlin Eyalet Meclisi Üyesi Özcan Mutlu olduğu belirtilen haberde, Mutlu'nun bu konuda yaptığı açıklamada, Doğan'ı çok eskiden tanıdığını, kendisinin Berlin'deki otellere yatırım yapmak istediğini bildiğini, bu nedenle kendisini bir emlakçı ile tanıştırdığını söylediği ifade edildi.



Bundan dolayı herhangi bir provizyon almadığını da kaydeden Mutlu, ''Ben milletvekiliyim, emlakçı değil'' şeklinde konuştu.



Holding ile Doğan arasında yapılan görüşmelere katılan emlakçı Carl-Ludwig Prinz zu Hohenlohe ise dergiye yaptığı açıklamada Mutlu'yu eleştirerek, Mutlu'nun başından beri görüşmelere dahil olduğunu ve başlangıçta yapılan anlaşma gereğince satışın gerçekleşmesi durumunda arabulucuların yüzde 3 oranında satış komisyonu alacağını söyledi.



Mutlu'nun da bundan istifade edeceğini belirten Hohenlohe, Mutlu'nun ve bazı arkadaşlarının kendisini devre dışı bırakarak provizyonu alabilmek için Octavian King Holding ile doğrudan temasa geçmeye çalıştığını da öne sürdü.

Haberde ayrıca, 380 milyon avroluk satışın gerçekleşmesi durumunda sözkonusu provizyonun 11 milyon avrodan fazla olduğuna işaret edildi.