T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Aydın Doğan, 713 milyonluk vergi davasını kaybetti

Doğan Grubu'ndan bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada aleyhte sonuçlanan davalarla ilgili bilgi verildi.

18 Ağustos 2010 03:00

T24- Doğan Grubu'ndan bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada aleyhte sonuçlanan davalarla ilgili bilgi verildi. 


Doğan Yayın Holding, bağlı ortaklıkları Doğan TV Holding, D Yapım, Doğan  Prodüksiyon ile Alp Görsel'e 2009 yılında tebliğ edilen 4.8 milyar liralık vergi ve cezalarla ilgili açılan davalardan sonucu net olarak  bilinmeyen 2.25 milyar liralık davanın toplam 713.3 milyon liralık kısmının bağlı ortaklık aleyhine sonuçlandığının öğrenildiğini açıkladı.


Şirket daha sonra KAP'a yaptığı ek açıklamada ise 2.25 milyar liradan kalan 1.53 milyar liralık kısımla ilgili henüz kendilerine  ulaşan bir yazılı tebligat olmadığını bildirerek daha önceki açıklamayı netleştirdi.

  
İkinci açıklamanın ardından Oyak Yatırım analisti Metin Esendal konuya ilişkin yayınladığı notta, "Belirsizliğin devam ediyor olması  ve toplam cezanın tahminlerimizin de üzerine çıkabilecek olması nedeniyle bu haberi negatif olarak değerlendiriyoruz, biz  halihazırdaki değerlememize 300 milyon TL'lik vergi cezası yansıtmıştık" yorumunu yaptı.

  
İlk açıklamanın olumlu algılanmasının ardından Doğan Yayın hisseleri 1.38 liraya kadar yükseldikten sonra kapanışta yüzde 1.49  artışla 1.36 liradan günü tamamladı.

  
Doğan Yayın'ın bazı bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin toplam 4.8 milyar liralık vergi davalarının 864.78 milyon liralık kısmının lehte  sonuçlandığı, 2.25 milyar liralık kısmının ise bir bölümünün lehte, bir kısmının ise aleyhte sonuçlandığı 2 Ağustos'ta açıklanmış ancak  ne kadarlık kısmın aleyhte olduğu bilgisi yer almamıştı.

  
KAP'a bugün yapılan ilk açıklamada, "Kısmen lehte ve kısmen aleyhte sonuçlanan diğer davalar ile ilgili olarak ise henüz yazılı bir  tebligat yapılmamış olup, yazılı tebligat yapıldığı takdirde ayrıca açıklama yapılacaktır. Aleyhimize neticelenen vergi dava sonuçları,  yürütmenin durdurulması talebini de içerecek şekilde temyiz edilmektedir" denilmişti.

  
Daha önceki yapılan açıklamalara göre ayrıca toplam 1.88 milyon liralık davalar aleyhte sonuçlandı, toplam 832.5 milyon lira  tutarındaki davada ara karar alındı ve toplam 43.1 milyon TL tutarındaki davalarda ise henüz duruşmalar yapılmamış olması  nedeniyle sonuçlar belli olmadı.

  
Vergi daireleri 2009 25 Eylül'de DYH’nin bağlı ortaklıkları Doğan TV, D Yapım, Doğan Prodüksiyon ve Alp Görsel'e ilişkin vergi  aslı, cezaları ve gecikme faizi için toplam 4.8 milyar lira teminat istemiş DYH de teminat istemi ve devamındaki işlemler hakkında  gerekli tüm yasal yollara müracaat edeceğini açıklamıştı. Ardından 28 Eylül 2009'da 4 bağlı ortaklığa toplam 4.8 milyar TL vergi  ceza ve ihbarnamesi tebliğ edilmiş ve ardından da söz konusu davalar açılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24