Aydın Doğan, 713 milyonluk vergi davasını kaybetti

T24-

Doğan Yayın Holding, bağlı ortaklıkları Doğan TV Holding, D Yapım, Doğan Prodüksiyon ile Alp Görsel'e 2009 yılında tebliğ edilen 4.8 milyar liralık vergi ve cezalarla ilgili açılan davalardan sonucu net olarak bilinmeyen 2.25 milyar liralık davanın toplam 713.3 milyon liralık kısmının bağlı ortaklık aleyhine sonuçlandığının öğrenildiğini açıkladı.





Şirket daha sonra KAP'a yaptığı ek açıklamada ise 2.25 milyar liradan kalan 1.53 milyar liralık kısımla ilgili henüz kendilerine ulaşan bir yazılı tebligat olmadığını bildirerek daha önceki açıklamayı netleştirdi.



İkinci açıklamanın ardından Oyak Yatırım analisti Metin Esendal konuya ilişkin yayınladığı notta, "Belirsizliğin devam ediyor olması ve toplam cezanın tahminlerimizin de üzerine çıkabilecek olması nedeniyle bu haberi negatif olarak değerlendiriyoruz, biz halihazırdaki değerlememize 300 milyon TL'lik vergi cezası yansıtmıştık" yorumunu yaptı.



İlk açıklamanın olumlu algılanmasının ardından Doğan Yayın hisseleri 1.38 liraya kadar yükseldikten sonra kapanışta yüzde 1.49 artışla 1.36 liradan günü tamamladı.



Doğan Yayın'ın bazı bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin toplam 4.8 milyar liralık vergi davalarının 864.78 milyon liralık kısmının lehte sonuçlandığı, 2.25 milyar liralık kısmının ise bir bölümünün lehte, bir kısmının ise aleyhte sonuçlandığı 2 Ağustos'ta açıklanmış ancak ne kadarlık kısmın aleyhte olduğu bilgisi yer almamıştı.



KAP'a bugün yapılan ilk açıklamada, "Kısmen lehte ve kısmen aleyhte sonuçlanan diğer davalar ile ilgili olarak ise henüz yazılı bir tebligat yapılmamış olup, yazılı tebligat yapıldığı takdirde ayrıca açıklama yapılacaktır. Aleyhimize neticelenen vergi dava sonuçları, yürütmenin durdurulması talebini de içerecek şekilde temyiz edilmektedir" denilmişti.



Daha önceki yapılan açıklamalara göre ayrıca toplam 1.88 milyon liralık davalar aleyhte sonuçlandı, toplam 832.5 milyon lira tutarındaki davada ara karar alındı ve toplam 43.1 milyon TL tutarındaki davalarda ise henüz duruşmalar yapılmamış olması nedeniyle sonuçlar belli olmadı.



Vergi daireleri 2009 25 Eylül'de DYH’nin bağlı ortaklıkları Doğan TV, D Yapım, Doğan Prodüksiyon ve Alp Görsel'e ilişkin vergi aslı, cezaları ve gecikme faizi için toplam 4.8 milyar lira teminat istemiş DYH de teminat istemi ve devamındaki işlemler hakkında gerekli tüm yasal yollara müracaat edeceğini açıklamıştı. Ardından 28 Eylül 2009'da 4 bağlı ortaklığa toplam 4.8 milyar TL vergi ceza ve ihbarnamesi tebliğ edilmiş ve ardından da söz konusu davalar açılmıştı.