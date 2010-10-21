Aydın Doğan, 1 milyar liralık vergi davasını kaybetti

T24 - Doğan Yayın Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na kaybettiği vergi davalarıyla ilgili açıklama gönderdi. Doğan Yayın Holding A.Ş, dolaylı bağlı ortaklığı D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş.'deki 2006 yılı Katma Değer Vergisi (KDV) ile ilgili davaların gerekçeli kararlarının bugün öğrenildiğini duyurduğu açıklamasında, aleyhte sonuçlanan dava sonuçlarına göre KDV uygulamasının başladığı günden bugüne kadar ilk kez, ''hisse senedi yerine geçmek üzere çıkarılan geçici ilmühaber devirlerinde KDV hesaplanması'' gerektiği yönünde mahkeme kararı verildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.



Doğan Yayın Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, ''Dolaylı bağlı ortaklığımız D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş.'deki 2006 yılı Katma Değer Vergisi (KDV) ile ilgili davaların gerekçeli kararları bugün itibarıyla öğrenilmiştir.



Aleyhte sonuçlandığı anlaşılan söz konusu dava sonuçlarına göre, KDV uygulamasının başladığı günden bugüne kadar ilk kez, 'hisse senedi yerine geçmek üzere çıkarılan geçici ilmühaber devirlerinde KDV hesaplanması' gerektiği yönünde mahkeme kararı verildiği anlaşılmaktadır'' denildi.



D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş'de, daha önce ''ara karar'' ve ''kısmen kabul/kısmen ret'' şeklinde sonuçlandığı kamuya açıklanan vergi davalarının gerekçeli kararlarının bugün öğrenildiği dile getirilen açıklamada, şunlar ifade edildi:



''Söz konusu gerekçeli kararlardan; 445.608.339,49 lira vergi aslı ve 445.608.339,49 lira vergi cezası olmak üzere toplam 891.216.678,98 lira tutarındaki meblağın (ayrıca gecikme faizi hesaplanacaktır) bağlı ortaklığımız D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş. aleyhine sonuçlandığı anlaşılmaktadır [dava konusu toplam tutar 1.114.020.848,73 lira (445.608.339,49 lira vergi aslı ve 668.412.509,24 lira vergi cezası) olmakla birlikte, vergi cezası tenzil edilerek 1,5 kat yerine 1 kat olarak uygulanmıştır].



Aleyhimize neticelenen vergi dava sonuçları, yürütmenin durdurulması talebini de içerecek şekilde temyiz edilmektedir.''





