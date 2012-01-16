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Dünya

Aydın Denktaş eşine seslendi: ''Rahat uyu'' LEFKOŞA (A.A)

16 Ocak 2012 15:48

-Aydın Denktaş eşine seslendi: ''Rahat uyu'' LEFKOŞA (A.A) - 16.01.2012 - KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, eşine, ''67 senelik kocam, çocuklarına kavuştun. Diğer çocukların bana emanet. Sen rahat uyu'' diye veda etti. Son yolculuğuna uğurlanmakta olan KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın naaşı, vefat ettiği Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ndeki törenin ardından KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na nakledildi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda katafalka konan naaşın önünden saygı geçişi yapılıyor. Denktaş ailesi de taziyeleri kabul ediyor. Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, saygı  geçiş yaptığı tabutunun önünde eşine, şöyle seslendi: ''Merak etme, sen hiç merak etme.... Sen rahat uyu, çocuklarına kavuştun. Diğer çocukların bana emanet. Bana bıraktın onları. Evelallah bakacağım senin istediğin gibi canım... Canım, bir tanem. Tam 67 senelik kocam...'' KKTC Cumhurbaşkanlığında, halkın saygı geçişi devam ediyor. Saygı geçişi yarın saat 09.00'a kadar devam edecek.

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