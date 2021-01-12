“Aydın-Denizli Otoyolu, 5 bin dönüm meyve bahçesini yok edecek”

Denizli Ziraat Odaları Koordinatör Başkanı ve Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, 16 Kasım’da temeli atılan Aydın-Denizli Otoyolu’nun sadece mikroklima özelliği taşıyan Pamukkale Ovası’nda 5 bin dönüm meyve bahçesindeki binlerce ağacın yok olmasına neden olacağını söyledi. Dünya'nın haberine göre Denizli tarımının yıllık kaybının 6 milyon TL’yi bulacağını belirten Gemici, iyi tarım uygulaması yapılan bahçelerde üretilen meyvelerin büyük bölümünün ihraç edildiğini ifade etti.

Birinci sınıf tarım arazileri...

Bölgenin yıllardır beklediği, İzmir-Antalya arasındaki kesintisiz ulaşımın ikinci etabını oluşturacak bağlantı yollarıyla birlikte 163 kilometre uzunluğundaki Aydın-Denizli Otoyolu’nun temeli 2 yılı aşan ihale sürecinin ardından 16 Kasım’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından törenle atılmıştı. Otoyolun inşaatı başlarken, kamulaştırma çalışmalarıyla birlikte yolun geçeceği güzergahta arazileri bulunan üreticilerin tepkileri de yükselmeye başladı. Sarayköy’un Duacılı ve Beylerbeyi Mahallesi sakinleri kamulaştırma yapılacağından haberdar olmadıklarını, yolun tarım arazilerinden geçtiğini ifade ederek, belirlenen kamulaştırma bedellerinin de düşük olduğunu iddia etti.

Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici ise otoyol güzergahında sadece Pamukkale Ovası’nda yaklaşık 5 bin dönüm meyve bahçesi bulunduğunu, binlerce nar, ayva, erik ve şeftali ağacının kesileceğini söyledi. Otoyolun Salihağa Mahallesi’nde Pamukkale Kavşağı bağlantısıyla başlayarak, birinci sınıf tarım arazilerinin ve meyve bahçelerinin bulunduğu Irlıganlı, Yeniköy, Küçükdere, Eldenizli, Kocadere ve Pınarkent Mahallelelerinden geçerek Kocabaş Mahallesi’ne ulaşacağını ifade eden Gemici, “Bu bölge Türkiye’de mikroklima özelliği olan 7 ovadan birine sahip. Bu bölgede birinci sınıf, büyük bölümü ihraç edilen 8-10 yıllık Hicaz narı, ayva, anjelino erik, şeftali bahçeleri bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı’nın acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de yayınlandı, yolun temeli atıldı. Güzergah konusunda ve kamulaştırılacak araziler hakkında görüşümüz alınmadı. Yaptığımız araştırmalar ve edindiğimiz bilgilere göre bu bölgede yaklaşık 5 bin dönüm tarım arazisi yol güzergahında kalıyor” dedi.

"Farklı yerden geçebilirdi"

Kamulaştırma alanında kalan arazilerde Karayolları Müdürlüğü ekiplerinin bahçelerde ve tarım arazilerinde tespitlerini sürdürdüklerini belirten Gemici, “Bizim bilgilerimize göre 16-17 kilometre uzunluğundaki bir bölge kavşaklar ve bağlantı yolu güzergahında bulunuyor. Bahçesinin kamulaştırılacağını öğrenen üreticiler büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Bölgede iyi tarım uygulamalar yaptığımız, global GAP sertifikasına sahip meyve bahçeleri var. Kamulaştırılacak arazide binlerce ağaç kesileceği gibi yıllık yaklaşık 20 bin ton ürün de artık alınamayacak. Yolun Denizli tarımına sadece bu ovada olumsuz etkisi yaklaşık 60 milyon lira olacak. Arazi sahibi üreticiler kamulaştırma bedellerini de düşük buluyor. Üretici milyonlar verseler bahçesinden vazgeçmek istemiyor. Otoyola karşı değiliz ancak güzergah bizim görüşümüz de alınarak daha verimsiz arazilerin olduğu biraz daha yukarı bölümden geçirilebilirdi” diye konuştu.