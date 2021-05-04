Aydın’da vakalarda düşüş yaşandı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Aydın genelinde salgının yayılma hızında düşüş yaşandığı gözlemlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 42 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Aydın genelinde alınan tedbirler de etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı, illere göre haftalık Koronavirüs vaka sayıları tablosunda salgın hızında düşüş yaşandığı gözlemlendi. Geçtiğimiz hafta yüz binde 274,87 olan vaka sayısı bu hafta ciddi bir oranda düşüş yaşayarak yüz binde 162,45 olarak gerçekleşti.