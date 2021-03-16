Aydın'da vaka sayısında artış; validen uyarı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın'daki Koronavirüs vaka sayılarında artış gözlemlendiğini belirterek vatandaşlara kurallara uyulması konusunda çağrı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık Koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Aydın'da günde ortalama 94 kişi Koronavirüs'e yakalanırken, bu rakam bir haftada ortalama 657’yi buldu. Açıklanan verilere göre, yaklaşık 1 milyon 119 bin civarı nüfusu bulunan Aydın'da bir hafta içerisinde her yüz bin kişiden 58,71'i Koronavirüs'e yakalandı.

Vaka sayılarının haftalık olarak açıklanmaya başladığı 8-14 Şubat arası 35,21 olan oran, 15-21 Şubat arası 37,71, 20-26 Şubat arası 42,24, 27 Şubat-5 Mart arası 49,42 olurken son olarak 6-12 Mart arası 58,71'e yükseldi. Aydın'da her hafta artış gösteren vaka sayıları nedeniyle Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Aydınlılara seslenerek, "Bütün kurumlarca Koronavirüs ile mücadelede büyük bir gayret gösterilmesine rağmen pozitif vaka sayımızda artış görülmektedir. Normalleşme sürecine dönebilmek bizlerin pandemi kurallarına titizlikle uyması ile mümkün olabilecektir. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.