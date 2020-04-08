T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın’da firar eden Covid-19 hastası güvenlik güçlerini alarma geçirdi

08 Nisan 2020 10:56

Aydın’da gece yarısı hastaneden firar eden karantina altındaki Koronavirüs teşhisi konan şahıs şehirde panik yarattı.

Gece saat 02:00 sıralarında, Aydın Devlet Hastanesi'nde karantina altında tutulan hastalardan 43 yaşında M.S.’nin yerinde olmadığını tespit eden görevliler, polisi aradı hastayı hastanede bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, bir yandan Aydın şehir merkezinde ararken diğer yandan da jandarma şahsın ikamet ettiği Efeler ilçesine bağlı köyün yolunda uygulama başlattı. Arama çalışmaları devam ettiği sırada şahısın sabaha karşı yeniden hastaneye gelmesi ile güvenlik güçleri çalışmalara son verirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

koronavirüscovid-19habergüvenlikpoliskaçtı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24