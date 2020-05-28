Aydın'da bir kadın işe giderken taciz ve darp edildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, banka şube müdürü Pelin Y. (40), sokak ortasında Serdar Günay'ın taciz ve yumruklu saldırısına uğradı.

Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda meydana gelen olayda otomobilini park ettikten sonra çalıştığı bankaya gitmek isteyen Pelin Y., daha önce cinsel taciz suçundan sabıkası bulunan Serdar Günay'ın saldırısına uğrayıp, darbedildi.

Kadının çığlıkları üzerine paniğe kapılan Günay, olay yerinden kaçtı.

Yaşananların ardından harekete geçen bölge ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği tespit edilen Günay, aynı gece saklandığı evde yakalandı.

Benzer suçlardan poliste 13 ayrı suç kaydı bulunan Günay, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Günay, Söke Cezaevi'ne gönderildi.

Saldırının ardından yüzünde ve boynunun bazı yerlerinde morluklar oluşan Pelin Y., yaşadıklarını anlattı.

Sabah aracını park ettikten sonra iş yerine gitmek için yürüdüğü sırada arkasında bir ses duyduğunu belirten Pelin Y, "Birinin hızlı adımlarla bana yaklaştığını hissettim. Yüzümü döndüğüm anda Serdar Günay, eliyle ağzımı kapatıp, bana vurdu. Aynı zamanda taciz etti. Bu kişiyi kesinlikle tanımıyorum. Ülkemizde kadına yönelik şiddet vakalarının azalması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi. (DHA)