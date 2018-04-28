T24 LogoT24 Logo
Spor

Aydın can, Uşak şan için sahada

İZMİR, (DHA) TFF 3

28 Nisan 2018 15:17

İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 3. Grup\'ta şampiyonluk ve küme düşme düğümü yarın oynanacak Aydınspor 1923-Utaş Uşakspor maçıyla çözülecek. Grupta sezonun son 2 haftası öncesi küme düşmenin en yakın adayı olan Aydınspor 1923, şampiyonluk için sahaya çıkacak Utaş Uşakspor\'u ağırlayacak. Adnan Menderes Stadı\'nda saat 15.30\'da başlayacak mücadeleyi İlker Yasin Avcı yönetecek. Aydınlı taraftarlara biletleri açık tribün 1, kapalı tribün 5 TL\'den satacak siyah-beyazlı yönetimin, hafta içinde Uşak taraftarlarına ayrılan biletlerin tanesini 300 TL olarak belirlemesi kırmızı-siyahlılardan tepki çekmişti.
Geçen sezon 2. Lig\'den düşen, üst üste ikinci kez düşme acısı yaşayıp amatöre gerilemenin eşiğinde olan 31 puanlı Aydın temsilcisi, kurtuluş hattının 4 puan gerisinde. Aydın\'ın kazanması durumunda bile rakiplerin alacağı sonuçlara göre düşme ihtimali bulunuyor. Umutları çok azalan Aydınspor, Uşak\'tan puan alamazsa ise kesin olarak düşecek. Geçen sezon 3. Lig\'e çıktıktan sonra 32 haftadır zirveyi bırakmayan 64 puanlı Uşak, rakibini deplasmanda yenerse 2. Lig\'e çıkacak. Uşak, beraberlik veya mağlubiyet durumunda bile ikili averajının iyi olduğu 4 puan gerideki takipçisi Tarsus İY kazanamazsa şampiyon olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFLigGrupAydınsporUşaksporGruptaUtaş UşaksporAdnan Menderes StadıYasin AvcıAydınlıTLUşakGeçenAydınUmutlarıAydınspor UşakTarsus

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24