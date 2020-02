Aydın caddeleri kadınların ürettiği çiçeklerle güzelleşiyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Çine ilçesindeki 1600 nüfuslu Mutaflar Mahallesi\'nde kadınların ürettiği süs çiçekleri, geçim kaynağı oldu. İki yıl önce kurulan kooperatif aracılığıyla yılda üretilen 2 milyon çiçek, başta Aydın Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok il ve ilçeye pazarlanıyor. Kadınlar ürettikleri ile şehrin güzelleşmesini sağlarken aile ekonomilerine de katkıda bulunuyor.

Mutaflar Mahallesi\'nde her evde bir çiçek serası bulunuyor. Bu seralarda özellikle kadınlar çeşit çeşit süs çiçekleri üretiyor. Üretilen çiçekler ise 2 yıl önce Büyükşehir Belediyesi\'nin projesi kapsamında kurulan kooperatif aracılığı ile pazarlanıyor. Mahallede her yıl, üretilen çiçeklerden 1 milyon 500 bin TL\'lik gelir elde ediliyor.

\'YILDA 2 MİLYON ÇİÇEK ÜRETİYORUZ\'

Çine Belediye Başkanı CHP\'li Enver Salih Dinçer, ürünü önceden Türkiye\'nin çiçek üretiminde öne çıkan merkezi olan İzmir\'in Bayındır ilçesinden aldıklarını söyledi. Kadınlara gelir sağlaması için proje hazırlayıp Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu\'na anlattıklarını ve kabul edildiğini belirten Dinçer, 2016\'da S.S. Çine Tarımsal Kalkınma Kooperatifi\'ni kurduklarını kaydetti. Salih Dinçer, aynı zamanda kooperatifin başkanlığını da kendisinin yaptığını ifade edip, şunları söyledi:

\"Kooperatifte 120 kadın üyemiz bulunuyor. Bu kadınlar, Büyükşehir Belediyesi\'nin Aydın\'ın tüm ilçelerinde kullandığı çiçekleri üretiyor. Yıllık 2 milyon çiçek üretiliyor. Yıllık yaklaşık 1 milyon 500 bin TL kooperatifimize giriyor. Masraflar çıktıktan sonra bu paranın kalan kısmını üyelerimize dağıtıyoruz. Kadınlar bu konudan çok memnunlar. Kendi kazandıklarını, kendileri harcıyorlar. Biz bunu daha da genişleterek yakındaki tüm ilçe belediyelerine yaymayı amaçlıyoruz. Burada 60 çeşit çiçek üretiyoruz. Bunların içinde en iddialı olduğumuz çiçek ortancadır.\"

BAYINDIR GİBİ OLACAKLAR

Aydın Büyükşehir Belediyesi proje sorumlusu Leyla Usta, \"Mutaflar\'da tüm kadınlar eşleriyle birlikte çeşitli çiçekler üretiyorlar. İki yıl önce Başkan Özlem Çerçioğlu\'ndan mahalleli kadınlar destek istedi. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak proje yaparak destek verdik. Kurulan kooperatifle de pazar açıldı. Ürettikleri çiçeklerle çocukları için geleceğe daha iyi bakıyorlar. Başkanımızın verdiği destekle en küçük bir evde bile yaşlı insanlarımız dahi çiçek üretimi yapmaktalar. Burada üretilen çiçekleri biz Büyükşehir Belediyesi olarak da kentin her alanındaki park ve bahçelerde kullanıyoruz. Buradan kazandıkları gelirle yaşamlarına devam ederek çocuklarını daha rahat bir ortamda okutmalarını sağlamaktalar. Buradaki üreticilerin amacı, İzmir\'in Bayındır ilçesindeki çiçek üreticileri gibi olmak. Bunu da gelecek yıllarda başaracaklarına inanıyoruz\" dedi.

İKİ ÜNİVERSİTE BİTİRDİ, ÇİÇEK ÜRETİYOR

İki üniversite tamamladıktan sonra mahalleye yerleşen ve baba mesleği çiçekçiliği yapan Muharrem Madran ise \"Burada süs bitkileri üzerinde üretim yapıyoruz. Seramızda 50 çeşit ve 80 renk çiçeğimiz bulunuyor. Ürettiğimiz çiçekler genelde İstanbul, Bodrum ve tatil bölgelerine gidiyor. 12 yıldan beri bu işi annemle birlikte yapıyorum. Süleyman Demirel Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. İki üniversite tamamladım. Ama huzuru bu çiçeklerin arasında buldum. Burada olmaktan mutluyum\" dedi.



