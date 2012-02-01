-Aydın: ''Büyüme yüzde 4 olacak'' ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, 2012 yılında bankacılık sektörü olarak Türkiye ekonomisinde büyümenin asgari yüzde 4 olacağını, hatta daha yüksek bir büyümenin de gerçekleşebileceğini düşündüklerini bildirdi. Ankara Sanayi Odasının (ASO) 15'inci gündem toplantısında konuşan TBB Başkanı Hüseyin Aydın, küresel piyasalardaki gelişmeler ışığında Türkiye ekonomisine ve bankacılık sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küreselleşen dünyada ülkelerin birbirlerinden etkilenmemesinin mümkün olmadığını ifade eden Aydın, uluslararası piyasalara entegre olmuş her ekonomiyi etkileyen sorunların gelişmekte olan ülkeleri de etkilediğini belirtti. Bu yıl Türk ekonomisindeki büyümenin ne olacağına ilişkin sorulara çok farklı yanıtlar verildiğini anlatan Aydın, şöyle konuştu: ''Kimi (büyümeyecek) diyor, kimi (negatif büyüyecek) diyor. Kimi (yüzde 2 büyüyecek) diyor, kimi yüzde 4, hatta (yüzde 5 büyüyecek) diyenler var. Bunlardan biri dış ticaret. Yüzde 7 olan dış ticaret hacmi daralıyor ve yüzde 4'lere kadar geleceği söyleniyor. Sermaye hareketlerinin çift yönlü etkileri var. Bizim beklentimiz şudur; 2012 yılında ciddi iniş ve çıkışlar görebileceğiz, sırf bu sermaye hareketlerinin çift yönlü hareketlerinden dolayı.'' 2010 yılında yüzde ortalama 5,2 büyüyen dünya ekonomisinin, bu yıl yüzde 3,3'e gerileyeceği yönünde değerlendirmeler yapıldığını kaydeden TBB Başkanı, bu oranın gelişmiş ülkelerde yüzde 1,2, Avrupa Birliği ülkelerinde ise negatif olacağını beklendiğini söyledi. Gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 5,4 büyüme beklendiğini kaydeden Aydın, dünya ekonomisinin büyümesini gelişmekte olan ülkelerin büyümesinin kurtardığını bildirdi. Türkiye için Orta Vadeli Programdaki beklentinin yüzde 4 olduğunu hatırlatan Aydın, ''Biz Türk bankacılık sektörü olarak büyümenin asgari düzeyinin yüzde 4 olacağını, daha yüksek bir büyümenin de gerçekleşebileceğini düşünüyoruz'' diye konuştu. Türk bankacılık sektörünün güçlü yapısına da vurgu yapan Aydın, Türk bankacılık sektörünün reel sektörü çok iyi finanse ettiğini dile getirdi. Hüseyin Aydın, Türk bankacılık sektörünün kredi oluşturma kapasitesinin 2002 yılında 200 milyar lira iken, bugün 1 trilyon liralık kredi oluşturma kapasitesine ulaştığına da dikkati çekti.