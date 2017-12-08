Aydın Büyükşehir'den Kudüs pankartı

AYDIN, (DHA)- AYDIN Büyükşehir Belediyesi, Kudüs\'ün ABD tarafından İsrail\'in başkenti olarak tanınmasına tepki göstermek amacıyla Atatürk Kent Meydanı\'na \'Bugün Kudüs için birlik zamanıdır\' ve \'Kudüs barışın ve hoşgörünün başkentidir\' yazılı pankart astı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ABD tarafından Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olarak tanınmasına karşı yükselen tepkilere, pankartlarla destek verdi. Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Meydanı\'na \'Bugün Kudüs için birlik zamanıdır\' ve \'Kudüs barışın ve hoşgörünün başkentidir\' yazılı pankart astı. Ayrıca, meydanda bulunan led ekranda da aynı cümlelerle bu karar protesto edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu, Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olarak tanınması kararının kabul edilemez olduğunu belirterek, \"Bu gelişme Ortadoğu\'daki ateş çemberinin içerisine atom bombası atılmasından farksızdır. Ortadoğu\'da barışı isteyen, barışı bekleyen herkes bu kararla birlikte umutsuzluğa düşmüştür. Kudüs inançların ve hoşgörünün merkezidir. Bugün Kudüs için birlik zamanıdır\" dedi.



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