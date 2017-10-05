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Ekonomi

Aydın Büyükşehir'den çiftçiye yonca desteği

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Büyükşehir Belediyesi, Sultanhisar İlçesi'nin Eskihisar Mahallesi'ndeki 650 çiftçiye, 12 bin balya yonca dağıttı

05 Ekim 2017 17:18

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Büyükşehir Belediyesi, Sultanhisar İlçesi\'nin Eskihisar Mahallesi\'ndeki 650 çiftçiye, 12 bin balya yonca dağıttı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu, geçen yılki portakal, patates, karpuz ve fidan dağıtımından sonra bu kez çiftçilere destek amacıyla kuru yonca dağıtılmasını sağladı. Pilot bölge olarak seçilen Sultanhisar\'ın Eskihisar Mahallesi\'ndeki 650 çiftçiye törenle, 12 bin balya yonca dağıtıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi\'ne ait kadın mehteran takımı eşliğinde yapılan törende, özellikle kadın çiftçiler Çerçioğlu\'na yoğun ilgi gösterdi. Sultanhisar Belediye Başkanı CHP\'li Osman Yıldırımkaya\'nın eşlik ettiği törende vatandaşlar, yonca desteği için Çerçioğlu\'na teşekkür etti.
\"ÜLKE GÜNDEMİ ÇİFTÇİNİN SORUNUNU UNUTURDU\"
Konuşma yapan Başkan Çerçioğlu, Sultanhisar ve Aydın ekonomisinin tarıma dayalı olduğunu, halkın yüzde 50\'lik bölününün geçimini tarım ile sağladığını anlattı. Çerçioğlu, şöyne dedi:
\"Türkiye\'nin ne kadar zor durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye\'nin gündemi o kadar yoğunki, çiftçiler ve üreticiler unutuldu. Girdi maliyetleri çok yüksek. Bu nedenle insanlarımız hayvancılığı ve üretmeyi bıraktı. Yurt dışından yem ve canlı hayvan getirmeye başladık. Girdi maliyetleri bu kadar yüksek olunca et fiyatları, ot ve kuru yonca fiyatları çok yükseliyor. Bu nedenle Türkiye\'de hayvancılık bitmek üzeredir. Bu girdi faaliyetleri kime yansıyor tabi ki vatandaşa yansımaktadır. Fiyatlar o kadar yüksek ki, vatandaşlar et alamaz duruma geldi. Biz de Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize her zaman destek verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Buna yönelikte çok ciddi projelerimiz var.\"
Daha sonra her hayvan başına 5 balya kuru ot ve yonca dağıtımını çiftçilere yapıldı.

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