Aydın Büyükşehir Belediyespor - Çanakkale Belediyespor: 2-3

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Arzu Emiroğlu (xx), Fikret Fidan (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aybüke (xx), Lopez (xx), Ecem (xx), Jineiry Martinez (x), Seda (xx), Brayelin Martinez (xxx), Sedef (xx), Erce (xx), Nikolaeva (xxx), Ezgi (xxx), Ceyda (x), Duygu (x)
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Sobolska (xxx), Melis (xxxx), Birgül (xx), Perez (xx), Cansu (xx), Ece (xxx), Bihter (xxx), Işıl (xx), Semra (xx), Gökçe (x), Yasemin (x)
SETLER: 23-25, 25-14, 25-11, 19-25, 12-15
SÜRE: 135 dakika (37, 24, 22, 30, 22)
Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 13\'üncü hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Çanakkale Belediyespor’a 3-2 mağlup oldu.
Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 23-25, 25-14, 25-11, 19-25 ve 12-15’lik skorlarla sona erdi.