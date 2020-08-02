Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Kuşadası ve Didim’de özel tatil önlemleri

Aydın Büyükşehir Belediyesi bu bayramda da tatil yapmak isteyenlerin ilk tercihlerinden olan Kuşadası ve Didim’de özel önlemler alıyor. Normalde 120 bin olan nüfusu Kurban Bayramı tatilinde 700 bine çıkan Kuşadası başta olmak üzere tatil beldelerinde olağanüstü önlemler alan Büyükşehir Belediyesi, hijyen kitleri dağıtıyor.



İlçelerde artan nüfusla birlikte su ihtiyacı da artarken Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri su sıkıntısı yaşanmaması için 24 saat esasına göre çalışarak önlemleri alıyor. Tatil beldelerine verilen su miktarları artırılırken ekipler yaşanabilecek arızalara karşı teyakkuzda bekliyor.

Diğer taraftan Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Koruma Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler de 24 saat esasına göre temizlik çalışması yapıyor. Ekipler aynı zamanda kamusal alanların yanı sıra özel yoğun kullanım alanlarında da dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız sürdürerek vatandaşların sağlığının korunması için önem alıyor. Ekipler şehirlerde yapılan çalışmaların yanı sıra denizin temizliğini korumak için de çalışmalarını sürdürerek özel tekneyle deniz temizliğine önem veriyor.

Tatil döneminde de salgına karşı tedbirleri sürdürmek gerektiğini belirten Başkan Çerçioğlu, vatandaşların tatillerini sorunsuz yaşamaları için Büyükşehir Belediyesi’nin tedbirleri en üst seviyede uyguladığının altını çizdi. Başkan Çerçioğlu bir kez daha vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlarken “Vatandaşlarımızın sağlığı ve mutlu bir tatil geçirmeleri için bütün önlemlerimizi alıyoruz. Ekiplerimiz 24 saat boyunca görev başında. Biz tedbirlerimizi aldık, aynı duyarlılığı vatandaşlarımızdan da bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (ANKA)